【「シャッフルアイランド」カップルインタビューVol.6：あん＆セカイ】シャッフルに翻弄された2人「お家とかで…」旅後のやりとり明かす
【モデルプレス＝2025/09/13】8月28日に放送された最終話で完結したABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」で成立したカップルにモデルプレスインタビューを実施。雑誌『nuts』専属モデルのAN（あん／26）と、パーソナルトレーナーの板山世界（セカイ／28）カップルにお互いの好きなところや交際の近況を聞いた。【Vol.6】
【写真】「シャッフルアイランド」で成立した美男美女カップル、キス寸前ラブラブショット
シリーズ史上最多6組のカップルが成立した今シーズン。序盤でお互いへの想いを強めた2人だが、シャッフルのルールに翻弄され、長い時間島が離れることに。同じ島にいる男子が女子に告白することができるというルールのもとで行われた最終話のラストシャッフルでも2人は引き裂かれたまま告白のときを迎えてしまった。しかし、奇跡が起こり、最後に再会を果たし見事成立した。
◆セカイ＆あんカップル、交際の近況直撃
ー お互いの好きなところは？
セカイ：全部！
あん：えー！絞って（笑）
セカイ：元気で笑顔がすごく素敵で、とにかくいつもテンションが高いところが大好きです。
あん：明るくて積極的なところが好きです。
ー カップルの近況を教えてください！
セカイ：ジンギスカンを一緒に食べに行ったりしました。
あん：おいしかったです。
ー 相手の新しく知った一面は？
セカイ：お家とかで攻撃してくるんですよ。パンチしたりキックだったり、そういうおふざけ合いみたいなのが好きなんだなというのは新しく知った一面でした。
あん：言っていいの？
セカイ：いいよ（笑）
あん：ちょっとメンヘラかな〜女の子っぽいな〜という内面もありました（笑）！
◆「シャッフルアイランド Season6」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
