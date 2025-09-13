【「シャッフルアイランド」カップルインタビューVol.5：かほ＆ゆうた】毎日会うラブラブな交際の近況「好きな人の前では結構ワンちゃん」
【モデルプレス＝2025/09/13】8月28日に放送された最終話で完結したABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」で成立したカップルにモデルプレスインタビューを実施。立ち技格闘技イベント「K-1」のラウンドガール「K-1 GIRLS 2025」のキャプテンを務める波北かほ（22）と、パーソナルトレーナーの坂川裕大（ゆうた／30）カップルにお互いの好きなところや交際の近況を聞いた。【Vol.5】
「シャッフルアイランド」で成立した美男美女カップル、キス寸前ラブラブショット
シリーズ史上最多6組のカップルが成立した今シーズン。かほから一途にゆうたにアプローチ。2人は順調に愛を育み、ゆうたから「僕と日本に帰ってください」とひざまずいて告白し、見事成立した。イベントでもゆうたが「帰国してからはほぼ毎日会ってます」とラブラブなことを明かし、SNSでカップルアカウントも作ったことも発表した。
ー お互いの好きなところは？
ゆうた：かほちゃんの好きなところは、話すときに目に見ながら、ニコニコして僕の話を最後まで聞いてくれるんですけど、意外と聞いてなくて、その後に突然「かっこいいね」と言って褒めてきてくれるところです（笑）
かほ：回転寿司に行ったら私の分のシャリも全部食べてくれるところです。
ー カップルの近況を教えてください！
ゆうた：仕事終わりに大体会っていて、一緒にYouTubeを観たり、映画を観に行ったりもしています。
かほ：「鬼滅の刃」観に行きました。
ー 相手の新しく知った一面は？
かほ：だいすけとかがワンちゃんって言われるんですけど、ゆうたくんも好きな人の前では結構ワンちゃんです（笑）
ゆうた：参加中はすごく大人っぽいなとイメージがあったんですけど、2人でいるときは可愛らしいというか、子どもっぽいところがあるところが新しく知った好きな一面でした。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
◆「シャッフルアイランド Season6」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
