¡Ú¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¥«¥Ã¥×¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.3¡§¤é¤ë¤à¡õ¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Û¡ÈÇ¯Îð¤È¤ÏµÕ¡É¹½¿Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë ¿·¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤¿°ìÌÌ¤Ï¡©
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û8·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç´°·ë¤·¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¼«¿È¤Ç¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£Àî¤é¤ë¤à¡Ê22¡Ë¤È¡¢¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¿¿»Ò¿´ÂÀÏ¯¡Ê¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡¿29¡Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ä¸òºÝ¤Î¶á¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚVol.3¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¿åÃå¤ÇÌ©Ãå¤¹¤ëÈþÃËÈþ½÷
¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂ¿6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®Î©¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡£Season3¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤·¤ó¤¿¤í¤¦¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸ÏÈ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤é¤ë¤à¤ËÂÐ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÍê¤â¤·¤¯¹ðÇò¡£¤é¤ë¤à¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¤È³Û¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤È¤ÏµÕ¤Î¹½¿Þ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¼ ¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡©
¤é¤ë¤à¡§°Õ³°¤ÈÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡§1¸Ä¤À¤±¡©
¤é¤ë¤à¡§¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É1¸Ä¤Ë¤·¤¿¡ª
¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡§¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤è¤é¤º²Ä°¦¤²¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¶á¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤é¤ë¤à¡§°ì½ï¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î»¶Êâ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡§Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ Áê¼ê¤Î¿·¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤¿°ìÌÌ¤Ï¡©
¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡§°Õ³°¤È¡Ä¡Ö°Õ³°¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤é¤ë¤à¡§¤Ï¤¤¡¢°Õ³°¤Èºî¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤´ÈÓ¤ò¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¡¢¥Ý¥Æ¥È¤È¤«¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤¯»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Îø°¦ÌÏÍÍ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×»ëÄ°¿ô¤Ï2.5²¯¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season6¡×
