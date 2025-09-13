【「シャッフルアイランド」カップルインタビューVol.2：まいか＆しん】“大逆転”と驚かれた成立 お互いの好きなところ明かす
【モデルプレス＝2025/09/13】8月28日に放送された最終話で完結したABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」で成立したカップルにモデルプレスインタビューを実施。ダンサーのまいか（26）と、インフルエンサーのしん（28）カップルにお互いの好きなところや交際の近況を聞いた。【Vol.2】
シリーズ史上最多6組のカップルが成立した今シーズン。追加メンバーとして参加したまいかは、合流直後からモテモテに。序盤から猛アプローチをかけられた美容師の長島吏紅（りく／24）としんの間で最後まで悩み、しんを選択。3日前に出会ったしんと結ばれるという結末に「誰が想像できた？」「大逆転」とスタジオからは驚きの声があがっていた。
ー お互いの好きなところは？
まいか：ちゃらんぽらんに見えるけど、根っこがしっかり真面目なところがギャップで好きです。
しん：全部ですね！
まいか：おい！雑（笑）！
しん：もちろん綺麗ですし、気遣いができて優しいところ。あとはアクティブなところも好きです。
ー カップルの近況を教えてください！
しん：仲良くしています。
まいか：特に山もなく谷もなく、本当に平和です。
ー 相手の新しく知った一面は？
しん：想像よりアクティブ。あとは家族想い。
まいか：しんくんもじゃない？
しん：あとは、なんやかんや気遣いなんかな。優しいです。
まいか：シャイです。めっちゃ恥ずかしがり屋さん！（島では）ブイブイって感じだったのに、めっちゃシャイです。
ー 視聴者に向けて、メッセージをお願いします。
まいか：反響がすごかったです。「しんくんと頑張ってください」というコメントももらえました。
しん：僕は今まで活動していて男性に声を掛けられることがあまりなかったんですけど、この間も道で車に乗っていた男の人が「観てるで〜！おっちゃんやけど」と声を掛けてくれて、嬉しかったです。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
◆「シャッフルアイランド Season6」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼる。（modelpress編集部）
