クリームたっぷり最高ーーーッッ♡【ローソン】食べ逃したくない「新作パン & スイーツ」

疲れた時や、あとひと踏ん張りしたい時に欲しくなるのが、やっぱり甘いもの。なかでも、クリーム系は背徳感とご褒美感を同時に味わえる特別な存在という人も多いのでは？ 今回は、そんな心とお腹を満たしてくれる【ローソン】の新作から、クリームを贅沢に使ったパンとスイーツを厳選してご紹介します。

見ているだけで多幸感で満たされる「ミルクホイップあんぱん」

ふっくらとした生地で、信州八ヶ岳産牛乳入りのホイップクリームと北海道産小豆のこしあんを包んだ「ミルクホイップあんぱん」。ずっしりとしたサイズ感ですが、全体的に甘さは控えめで、「パクパクいけちゃう！」と、@pan.oyatsuさんが感想を投稿しています。

クリーム好きは食べなきゃ損！「ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」

真っ白なビジュアルが◎「ふわもち冷やしクリームパン カスタードホイップ」は、その名の通り冷やして食べるパンで、暑い日にぴったりです。気になる味わいについて@nyancoromochi_sweets_blogさんは、パンは「しっとりふんわり」で、クリームは「甘めでコクのあるとろける食感」と詳しく解説しています。

ご褒美にしたい華やかビジュアル「くちどけティラミスクレープ」

「くちどけティラミスクレープ」は、ティラミスが人気の老舗ブランド「シーキューブ」とのコラボ商品。カカオ風味のクレープ生地で、たっぷりのティラミス風クリームとアーモンドクランチ、スポンジを巻いた一品です。優雅なカフェタイムが過ごせそう！

ほろ苦さにハマりそう！「ティラミスどらもっち」

和と洋のいいとこどりをした「ティラミスどらもっち」も、「シーキューブ」とのコラボ商品。もちもち感が特徴のどらもっち生地で、たっぷりのクリームをサンド。さらに、とろ～り零れ落ちそうなコーヒーペーストもIN！

気になる商品はありましたか？ どれも期間限定なので、食べたいと思ったら早めに【ローソン】へ！

writer：Reco.N