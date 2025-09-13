日向坂46河田陽菜、リクエストした場所で笑顔ショット「2nd 写真集」先行カット第2弾公開
【モデルプレス＝2025/09/13】日向坂46の河田陽菜が、11月11日に2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第2弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、素肌輝くキュートなカット
先行カット第2弾は、河田がデンマークでロケをすると決まったとき「ここに行ってみたい」とリクエストした現地の人気ビール店「Mikkeller」のテラス席でのショット。いろんなフレーバーのビールをテイスティングし、ファニーなイラスト付きのビッグトートをゲットした河田のハッピーな笑顔に心癒される、昼下がりの1コマだ。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、テラス席で笑顔
◆河田陽菜、2nd写真集決定
