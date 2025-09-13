ÍÂ¼²Í½ã¡Ö¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³3¡Ù¤ä¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤È¡¢¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³2¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³3¡Ù¤ä¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼²Í½ã¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë½ÐÙÐ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¸½¾ì¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¾å¡¢Èá¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤êÂô»³¤Î½µ¤ÏNHK¤Î¸¼´Ø¤ÇÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Î2Ç¯¸å¤Ë¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³2¡×¤ò¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³3¡Ù¤ä¤ó¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£Æü¤¬·Ð¤Á¤¹¤®¤Æ¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
