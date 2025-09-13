ÍÂ¼²Í½ã¤Ï¡Öµ¤ÇÛ¤¬Éð»Î¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ç¥«¤¯¤ÆÉð»Î¡×¡Ö¿²¤Æ¤ë¤È¤ÀÅ¤«¤ÇÉð»Î¡×Í§¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹
½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Í§¿Í¤Î½÷Í¥¡¦ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤«¤é¡ÖÉð»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼²Í½ã¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÁ°²Ê¼Ô ¡Ý¿·ÊÆÊÝ¸î»Ê¡¦°¤Àî²ÂÂå¡Ý¡×¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢ÍÂ¼¤«¤é¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ÆÍ§¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤Ë¡¢Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÍÂ¼¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ÇÍ§¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈà½÷¤Î½Ð¤Æ¤ëºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´Ø·¸¤òÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐ¶¶¤ÏÍÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤ÇÛ¤¬Éð»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡£2¿Í¤Ç²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¡Ø²£¤ËÉð»Î¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿²¤Æ¤ë»þ¤âÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉð»Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö»³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¡¢Ä«5»þ¤«¤é°®¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¥Ç¥«¤¯¤ÆÉð»Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÂ¼²Í½ã¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÁ°²Ê¼Ô ¡Ý¿·ÊÆÊÝ¸î»Ê¡¦°¤Àî²ÂÂå¡Ý¡×¡ÊWOWOW¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢ÍÂ¼¤«¤é¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ÆÍ§¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï¤Ë¡¢Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐ¶¶¤ÏÍÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤ÇÛ¤¬Éð»Î¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡£2¿Í¤Ç²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¡Ø²£¤ËÉð»Î¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿²¤Æ¤ë»þ¤âÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉð»Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö»³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¡¢Ä«5»þ¤«¤é°®¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¥Ç¥«¤¯¤ÆÉð»Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£