¡ÖÄ®ÅÄ¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡×Âç³ØÀ¸¤¬¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¡ÈÈô¤ÓÆ»¶ñ¡ÉÈäÏª¤âÞú¤ó¤À²ù¤·¤µ
J¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²£ÉÍFC¤ÎºÙ°æ¶Á¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò±é½Ð
¡¡2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î²£ÉÍFCÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMFºÙ°æ¶Á¤Ï¡¢9·î13Æü¤ÎJ1Âè29Àá¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜÍè¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤äÃæÈ×¤ÎÄì¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë22ºÐ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºÙ°æ¤òÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°±ºÊ¸¾æ´ÆÆÄ¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆüËÜÂåÉ½MFË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£2ÆüÁ°¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Àï¡Ê0-2¡Ë¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Ë¾·î¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹çÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢MFÁý»³Ä«ÍÛ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¹â¤µ¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä²£ÉÍFC¤¬Ä®ÅÄ¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤»¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¹¶·âÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¥½¡ÊºÙ°æ¡Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤È¤¤¤¦Èô¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËºÙ°æ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤«¤é²£ÉÍFC¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿ºÙ°æ¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Î¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤â¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤òÈ´Å§¤¹¤ë¤È¤¤ËËÜÍè¤È°Û¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÍý²ò¤µ¤»¤Æ¤è¤ê¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÙ°æ¤â»°±º´ÆÆÄ¤Ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥¿¥¹¥¯¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ëºÙ°æ¤Ï¡¢¿åÍËÆü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎý½¬¤â¡ÖÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¼êÁ°¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë²óÅ¾¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎDF°ËÆ£Ëê¿Í¤ÎÂ¸µ¤ËÆÏ¤±¤¿ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÙ°æ¤À¤¬¡¢¡ÖÁ°È¾¤Ï¤ä¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸åÈ¾¤ÏÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È90Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¾¡¤ÁÅÀ1¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿J¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡J1»ÄÎ±Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë²£ÉÍFC¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤ÏÏ¯Êó¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂç³ØÁªÈ´¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¡¢º£²ó¤ÎJ½é½Ð¾ì¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÜÅö¤ËÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÙ°æ¡£JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥íÆþ¤êÁ°Ç¯ÅÙ¤Î½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë