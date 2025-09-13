Àö¼Ö½ý¤òËÉ¤°¿·¥¿¥ª¥ë¡Ö¥Î¥ó¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ù¥í¥¢¡×È¯Çä¡¡Yes¡ªNo¡ª¤«¤é
¡¡HOBSTAR¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¡¼¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYes¡ªNo¡ª¡×¤Ï¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÈùºÙ¤Ê½ý¤«¤é¼é¤ë¿·À½ÉÊ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ù¥í¥¢¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤È¥¨¥Ã¥¸¥ì¥¹²Ã¹©¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àö¼Ö¸å¤Î¿¡¤¾å¤²¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºî¶È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á½ý¤òËÉ¤°¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥É¥é¥ì¥³¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤ò¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¡ÇÛÀþÉÔÍ×¤ÇÃó¼Ö´Æ»ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¡¡¥Õ¥ë¡¼¥¯¥Õ¥©¥ì¥¹¥È
¡¡Àö¼Ö¸å¤ËºÇ¤âÂ¿¤¤Çº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¿¡¤¼è¤ê»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÙ¤«¤Ê½ý¤À¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÇ»¿§¼Ö¤Ï¡¢¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤Ç¾®¤µ¤ÊÀþ½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î½ý¤Ï¥¿¥ª¥ë¤Î°·¤¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î±ø¤ì¤¬¿¡¤¾å¤²¥¿¥ª¥ë¤ËÉÕÃå¤·¡¢¤½¤ì¤¬Ëà»¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£É½ÌÌ¤òºï¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Î¥ó¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ù¥í¥¢¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Àö¼Ö»þ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤áÃÂÀ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤À¡£ÆÈ¼«³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤ÏËà»¤·¸¿ô¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄã¸º¤·¡¢¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ë½À¤é¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÉÁõÌÌ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ëÈùºÙ¤Ê½ý¤òËÉ¤°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿¡¤¼è¤êºî¶È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ã¥¸¥ì¥¹²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ïÉôÊ¬¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ½ý¤ò¤Ä¤±¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÑÅÓ¤âÉý¹¤¯¡¢Àö¼Ö¸å¤Î¿åÅ©¿¡¤¾å¤²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤Î¿¡¤¼è¤ê¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºÞ¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ü¹©»þ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÅÉÁõÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÀß·×¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥í¤Î»Ü¹©¶È¼Ô¤«¤é°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£µÛ¿åÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å¾å¤²¤Î¿åÊ¬½üµî¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¤Î3¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£ÍÑÅÓ¤ä¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5ËçÆþ¤ê¤Ç1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£