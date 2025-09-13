カナダグース、日本の技から生まれた「Made in Japan Tシャツ」を発売
カナダグースが、これまで培ってきたアウトドアウエアの機能性と、日本ならではの繊細な技術を掛け合わせた「Made in Japan Tシャツ」を発表しました。発売は9月13日より、日本国内の直営店と公式オンラインストアにて発売します。
Courtesy of CANADA GOOSE
産地をめぐる“透明なものづくり”
本作に使用された素材は、アメリカ・ニューメキシコ州産のオーガニック海島綿。世界的にも希少とされる繊維を、大阪の大正紡績が1950年代の旧式機械を使い、手間を惜しまず紡績しました。さらに和歌山の東紀繊維が生地開発を担い、2年にわたる試作を経て完成。繊維から生地、縫製まで、日本各地の工場と職人の技術をリレーするかのように繋ぎ合わせた一枚は、まさに“透明性”を体現したプロダクトです。
Courtesy of CANADA GOOSE
Courtesy of CANADA GOOSE
Courtesy of CANADA GOOSE
夏の都市に応える新しいベーシック
今回のTシャツは、猛暑が続く日本の気候を念頭に設計されました。通気性と軽やかさを兼ね備えながら、着る人の身体をやわらかく包み込むオーバーサイズシルエット。シンプルな白地の中に漂うのは、ラグジュアリーな素材感とミニマルなデザインが醸すモードな存在感です。気候変動による都市の夏をどう心地よく過ごすかという問いに、ファッションからの解答を示すような一着でもあります。
Courtesy of CANADA GOOSE
「日本限定」という特別な提案
「Made in Japan Tシャツ」は、日本限定での展開。高級ダウンジャケットで知られるカナダグースが、あえてTシャツという日常的なアイテムに挑んだ背景には、日本市場に対する深い理解と、職人技術へのリスペクトがあります。工場の風景や古い機械を写し出したビジュアルも、ものづくりの時間と手仕事の質感を強く印象づけています。
Sequoia Crewneck T-Shirt（カラー：North Star White）/Courtesy of CANADA GOOSE
Willow Crewneck T-Shirt（カラー：Atlantic Navy）/Courtesy of CANADA GOOSE
伝統とモードの“あわい”で
カナダグースが織りなした「Made in Japan Tシャツ」は、単なる夏の新作ではなく、ファッションとクラフトマンシップの境界に立ち上がる新しいベーシック。日本の伝統的な技術とラグジュアリーな感覚を背景にしたこの一着は、着る人に“持続可能な贅沢”を静かに語りかけます。
Willow Long Sleeve T-Shirt（カラー：North Star White）/Courtesy of CANADA GOOSE
Sequoia Long Sleeve T-Shirt（カラー：Black）/Courtesy of CANADA GOOSE
カナダグースについて
カナダグースは、パフォーマンスラグジュアリーアウターウエア、アパレル、フットウエア、アクセサリーを展開するブランドとして、すべての人々が外の世界で活躍できるようサポートしています。 カナダ国内での製造、高水準の品質、クラフトマンシップ、機能性において、世界的に評価されています。優れた性能と経験を重視し、地球を冷たく、住む人々を暖かく保つことをコミットメントとして掲げています。
Courtesy of CANADA GOOSE
カナダグースについて
カナダグースは、パフォーマンスラグジュアリーアウターウエア、アパレル、フットウエア、アクセサリーを展開するブランドとして、すべての人々が外の世界で活躍できるようサポートしています。 カナダ国内での製造、高水準の品質、クラフトマンシップ、機能性において、世界的に評価されています。優れた性能と経験を重視し、地球を冷たく、住む人々を暖かく保つことをコミットメントとして掲げています。