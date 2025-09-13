ÃÏ°èºÇÂçµé¤Î¹âÇ»ÅÙÃº»ÀÀô¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡ªÌîÅ·É÷Ï¤ Åò¤Î¶¿¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Úµ×²°¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÌîÅ·É÷Ï¤ Åò¤Î¶¿¡×¤ò²þÁõ¤·¡¢2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª

 

ÌîÅ·É÷Ï¤ Åò¤Î¶¿

 

 

±Ä¶È»þ´Ö¡§ 9:00¡Á24:30(ºÇ½ª¼õÉÕ24:00)

ÄêµÙÆü¡¡¡§ 3·î¡¦6·î¡¦9·î¡¦12·î¤ÎÂè2²ÐÍËÆü

½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©278-0023¡¡ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô»³ºê³­ÄÍÄ®5-2

¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ÅìÉô¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥óÇß¶¿±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹7Ê¬¡¢ÅÌÊâ15Ê¬

Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§ 250ÂæÊ¿ÌÌÃó¼Ö¾ì(ÌµÎÁ)

TEL¡¡¡¡ ¡§ 04-7121-4126

¡ÚÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡Û

Æþ´ÛÎÁÂç¿Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¿Æü830±ß ÅÚÆü½Ë930±ß ²ó¿ô·ô7,500±ß(10²óÊ¬)

Æþ´ÛÎÁ¾®¿Í(Ãæ³ØÀ¸Ì¤Ëþ)¡§Ê¿Æü400±ß ÅÚÆü½Ë450±ß

¡Ú»ÜÀßÆâÍÆ¡Û

ÏªÅ·É÷Ï¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÏªÅ·´äÉ÷Ï¤¡¢¤Ä¤ÜÅò¡¢¤Ò¤Î¤­É÷Ï¤

²°ÆâÉ÷Ï¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹âÇ»ÅÙ¥Ê¥ÎÃº»ÀÀô¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÉ÷Ï¤¡¢È÷Ä¹ÃºÎä¿åÉ÷Ï¤¡¢

¹ø³Ý¤±É÷Ï¤¡¢ÅÅµ¤É÷Ï¤

¥µ¥¦¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥«¡¼¥º¥µ¥¦¥Ê¡¢¥µ¥¦¥ÊÁµ(ÃË)¡¢Beppin¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê(½÷)

¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡§À°ÂÎ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¡¢¥¢¥«¥¹¥ê

¿©»ö»ÜÀß¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤ª¿©»ö½èPALM

ÌµÎÁµÙ·Æ½ê¡¡¡¡¡¡¡§µÙ·Æ½è¤¢¤ê

¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¢¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢Ì¡²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢µÊ±ì½ê

 

³Úµ×²°¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÌîÅ·É÷Ï¤ Åò¤Î¶¿¡×¤ò²þÁõ¤·¡¢2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥Ó¡¼¤ÎºÂÀÊÇÛÃÖ¤Îºþ¿·¡¢²¼Â­¥í¥Ã¥«¡¼¤ÈÃ¦°á¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥³¥¤¥ó¥ì¥¹²½¡¢¤µ¤é¤Ë¿©»ö½è¤ÎÃíÊ¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

»Íµ¨¤ÎºÌ¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌîÅ·É÷Ï¤¤äÃÏ°èºÇÂçµé¤Î¹âÇ»ÅÙÃº»ÀÀô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡£

¹­¡¹¶õ´Ö¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥«¡¼¥º¥µ¥¦¥Ê¤ä¡¢ÃËÀ­¸ÂÄê¤Î¥±¥íºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê-Áµ-¡¢½÷À­¸ÂÄê¤ÎÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤ä´ÁÊý¾ø¤·¤¬¼«Ëý¤ÎBeppin¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿Æüµ¢¤ê²¹Íá»ÜÀß¤Ç¤¹¡£

¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È

¡¦¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ê¤É¥í¥Ó¡¼¤ÎºÂÀÊ¤ò°ì¿·¤·¡¢¤è¤ê¹­¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤±¤ë¶õ´Ö¤Ø

¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤È¾®¾å¤¬¤êÀÊ

¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¡¡BOXÀÊ

¡¦¿©»ö½è¤ÎÃíÊ¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¹¹

½¾Íè¤Î¥»¥ë¥ÕÃíÊ¸Êý¼°¤«¤é¡¢¡Ö¿©·ô¤ò¹ØÆþ¸å¡¢ºÂÀÊ¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃíÊ¸¤ò¼è¤ê¤Ë»Ç¤¦¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¡£

¤è¤êÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿©»öÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¡¡¿©·ôÈÎÇäµ¡

¡¦²¼Â­¥í¥Ã¥«¡¼¡¦Ã¦°á¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥³¥¤¥ó¥ì¥¹²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç²÷Å¬¤ÊÍøÍÑ¤ò¼Â¸½

¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó

¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È

9·î13Æü(ÅÚ)¡Á9·î15Æü(·î)

Ï¢ÆüÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£

¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¡¦·ôÇäµ¡ÃêÁª²ñ

9·î13Æü(ÅÚ)¡Á9·î15Æü(·î)

·ôÇäµ¡¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¤ËÃêÁª·ô¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¤é!¡©

¥É¥È¡¼¥ë¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤ä¥è¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ê¤É

¶õ¤¯¤¸Ìµ¤·¤ÎÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

·ôÇäµ¡ÃêÁª²ñ

¡¦Åò¤Î¶¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È

9·î13Æü(ÅÚ)¡Á9·î28Æü(Æü)

³§ÍÍ¤Î¹¥¤­¤Ê¡ÖÅò¤Î¶¿¡×¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

¼Ì¿¿¤òSNSÅê¹Æ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª

Åò¤Î¶¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È

¡¦½©Ê¬¤ÎÆü¤ÏÇß¼òÉ÷Ï¤

9·î23Æü(²Ð)ÏªÅ·¤¢¤ÄÅò¤Ç³«ºÅ¡ª

Äê»þ¤Ë¡ÈÇß¼ò¡ÉÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£

½©Ê¬¤ÎÆü¤ÏÇß¼òÉ÷Ï¤

¡¦¤ª¿©»ö½è¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¤ª¿©»ö½èPALM¡×¤è¤ê¡¢¤ªÆÀ¤ÊÀ¸¥Ó¡¼¥ëÈ¾³Û¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£

¤ª¿©»ö½è¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

À¸¥Ó¡¼¥ëÈ¾³Û¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¡¦À°ÂÎÀ°¡ÖÌþ¤·¤Î¶õ´Ö ÏÂÏ©¡×¡¢¥¢¥«¥¹¥ê¥¨¥¹¥Æ¡ÖÁÇÈ©´Û¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

À°ÂÎ¡ÖÌþ¤·¤Î¶õ´Ö ÏÂÏ©¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¥¢¥«¥¹¥ê¥¨¥¹¥Æ¡ÖÁÇÈ©´Û¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

¢£¡ÖÌîÅ·É÷Ï¤ Åò¤Î¶¿¡×¤ÎÌ¥ÎÏ

1. ¼ñ¤Î¤¢¤ëÉ÷¾ð

ÏÂ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°Õ¼±¤·¡¢Æþ¸ý¤«¤é¤Þ¤ë¤Ç¤É¤³¤«¤Î²¹ÀôÃÏ¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂÇ¤¿¤»Åò¤Î¤¢¤ë´äÉ÷Ï¤¤äÔäÅò¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ä¹âÇ»ÅÙÃº»ÀÀô¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë­¤«¤ÊÆþÍáºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¢¤ÄÅò¤äÈ÷Ä¹Ãº¿åÉ÷Ï¤¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¹¹¤Ë¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÄÅò¡×¤Ë¤Æ¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¹ç¤ÎÌôÅò¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ìë¤ÎÅò¤Î¶¿¡¢ÏªÅ·¤Ë¤Æ

2. ¤ªÉ÷Ï¤¤ò´Þ¤àÁ´´Û¤Ë¥Ê¥Î¿å¤ò»ÈÍÑ

ÊÝ¼¾À­¤ä¿»Æ©À­¡¢ÊÝ²¹À­¤ËÍ¥¤ì¤¿µæ¶Ë¤Î¿å¡Ö¥Ê¥Î¿å¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅòÎä¤á¤·¤Ë¤¯¤¯¤ªÈ©¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¥µ¥é¥µ¥é¡£

¤½¤Î¸ú²Ì¤òÀ§ÈóÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ã¥Ê¥Î¿å¤È¤Ï¡ä

1m¤Î10²¯Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤ÎÄ¶ÈùºÙµ»½Ñ¤Ç¤ªÅò¤ËÊ¬»Ò¿¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊÝ¼¾ºîÍÑ¡¦¿»Æ©ºîÍÑ¤ËÍ¥¤ì¡¢²½¾Ñ¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê¤ªÅò¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

3.Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥Ê

¢¡²»³Ú¡ßÇúÉ÷¡ßäÀ²Ð¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥«¡¼¥º¥µ¥¦¥Ê¡×

¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÎ®¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥µ¥¦¥Ê¡£

Â¿³ÑÅªÇ®É÷Å·¹ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¤¬30Ê¬¤ª¤­¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüË×¤Ë¤ÏÂç¤­¤ÊÁë¤«¤éäÀ²Ð¤¬¸«¤¨¡¢Ì¥¤»¤ë¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥Ñ¥ó¥«¡¼¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÂ¿³ÑÅªÇúÉ÷¥í¥¦¥ê¥å

Ìë¤ÏäÀ²Ð¤¬¤È¤È¤Î¤¤¤Î¶ËÃ×¤Ø

¢¡ÃËÀ­¥á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¦¥Ê¡Ö¥µ¥¦¥Ê-Áµ-¡×

ÃËÀ­ÏªÅ·¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¡£

¹âµéÌÚºà¤Î¥±¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂôÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤¬¤Ç¤­¤ë¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¹¡£

¾øµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Û¤Î¤«¤Ê°Ç¤ÎÃæ¡¢âÔÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¡½÷À­ÈþÍÆÆÃ²½¡ÖBeppin¥¹¥Á¡¼¥à¥µ¥¦¥Ê¡×

½÷À­ÏªÅ·¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¡£

¥µ¥¦¥Ê¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯Æþ¤ì¤ë²¹ÅÙÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´ÁÊý¾ø¤·¤äÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¡¢ÆüÂØ¤ê¥¢¥í¥Þ±ö¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±ö¥µ¥¦¥Ê¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

4. ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤®¶õ´Ö

¢¡2F¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¥é¥¦¥ó¥¸¡×

Ìó3,000ºý¤ÎÌ¡²è¤¬ÊÂ¤ó¤ÀËÜÃª¤ÈÅ¬ÅÙ¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î¾ÈÌÀÇÛÃÖ¤ÇÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ò±é½Ð

¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤­¤ë¡Ö¥½¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤Ë¡Ö¥³¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡¢¡Ö¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥ë¡¼¥à¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö½÷À­ÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¡×¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥½¥Õ¥¡¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹

¢¡1F Lounge

Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ÃÏ°èºÇÂçµé¤Î¹âÇ»ÅÙÃº»ÀÀô¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡ªÌîÅ·É÷Ï¤ Åò¤Î¶¿¡Ö¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡× appeared first on Dtimes.