今年デビュー４０周年を迎えた女性ロックバンド「ＳＨＯＷ―ＹＡ」が１０月８日にカバーアルバム「無限」を発売するのを記念して、ボーカルの寺田恵子とタレントのミッツ・マングローブによるＹｏｕＴｕｂｅ番組「歌謡パラダイス」（ｈｔｔｐｓ：ｗｗｗ．ｙｏｕｔｕｂｅ．ｃｏｍ＠ＳＨＯＷＹＡ）が１３日午後６時からスタートする。

今回の番組では、歌謡曲に精通した２人が「昭和歌謡の歌姫」「時代を彩った男性スター」「星になったレジェンドたち」「フォークソング・ロック歌謡の原点」などをテーマに、当時の時代背景や音楽業界、テレビ業界、思い出や秘話、裏事情などを語り合う。

同アルバムでは「少女Ａ」「プレイバックｐａｒｔ２」「傷だらけのローラ」など、昭和、平成にヒットした１０曲をカバーしているが、これらの曲に隠されたエピソードも交えて、語り合う。

２人は互いに３０代だった頃からの知り合いで、２０１４年にはミッツのグループ「星屑スキャット」が、ＳＨＯＷ―ＹＡ主催の恒例のライブ「ＮＡＯＮのＹＡＯＮ」に出演している。

今回の対談について、寺田は「会った時はミッツも３０代で、年は離れてるけど、お互いに和気あいあいな卯（うさぎ）年。昭和歌謡を愛してやまない、アイドルも詳しい、どちらかと言えば『ＰＲＩＮＣＥＳＳ ＰＲＩＮＣＥＳＳ』のファン（笑）のミッツと一緒にやりたいと思い対談しました」。ミッツは「久しぶりに寺田さんにお会いできてよかったです。私はこうやって、自分が子供の頃、思春期、青春期に見て聴いてきたアーティストにお会いして仕事ができることが夢心地というか、信じられない気持ちだし、今回こういう機会をいただけて良かったです。しかも、けっこう今まで話したこともないような話ができたと思います。私も５０歳になって、音楽の聴き方や、捉え方も変化・進化しているので、そういうものをお互いにぶつけ合うことができ、とても有意義な時間でした」とコメントしている。