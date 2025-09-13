◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点を追う３回２死の第２打席で四球を選び、１７試合連続出塁とした。カウント１―２から３球連続でボール球を見極めた。

ジャイアンツ先発は現役最多２６５勝を挙げている４２歳のバーランダー。大谷はエンゼルス時代に通算２３打数５安打の打率２割１分７厘、２本塁打、１０三振と互角の戦いを繰り広げてきた。渡米１年目の１８年５月にはメジャーで初めて同じ投手に１試合３三振を喫し「いくら払ってでも経験する価値のあるボール」と振り返ったこともあった。２年ぶりの対戦となるこの日は攻略することはできるだろうか。初回先頭の第１打席は二ゴロに倒れた。

１０日（同１１日）に地区優勝マジックが「１３」で再点灯したドジャースはこの日から１０連戦がスタート。初めの３試合の会場となるオラクルパークといえば、右翼場外の海に飛び込む本塁打「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外アーチをマークした。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は“参考記録”となるが、年間２発目となれば００年の開業以降、ビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。

レギュラーシーズンもこの日を含めて残り１６試合。１１日（同１２日）終了時点で同地区２位のパドレスとは２・５ゲーム差、同３位のジャイアンツと８ゲーム差だが、ジ軍とは直接対決が７試合と気を抜けない試合が最後まで続く。大谷は４戦ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。