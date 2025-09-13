世界陸上が１３日に開幕し、ＴＢＳの生中継に出演した美男子にネットはくぎ付けになった。

国立競技場のスタジオ。進行を務めるのは、スペシャルキャスターを担当するマラソン・シドニー五輪金メダルの高橋尚子さんと、番組キャスターの江藤愛アナウンサー。大会アンバサダーを務める女優・今田美桜もポニーテール姿で出演した。

その今田のさらに隣に、髪サラサラの美男子が…。ネットは「とんでもない頭身スタイル美の彼が世界陸上のサポーター？で…誰？って。&ＴＥＡＭのＫくんでした…ビックリ」「爽やかだわ〜」「朝から爽やかケイくんの笑顔が見れるなんて！」「ケイくん、本当に朝から美しい、かっこいい、かわいい」とくぎ付けになった。

応援サポーターを務める９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＫだ。ネットは「ケイくん寝不足なのにお肌ツヤッツヤ」「ちょいちょいＫくんワイプ出るから出掛けられない」「ケイくん睡眠不足なのにこんなに綺麗で爽やかなのすごーい」「あの長身のいい匂い振りまいたイケメンが群衆に混じってインタビューとかしてるのヤバい。一緒に隣で応援したすぎる」「ケイくんのコメント、ケイくんらしくてすごく分かりやすい！頑張ってー」とエールを送った。

Ｋは２０２３年１０月放送のＴＢＳ系「オールスター感謝祭」恒例の「赤坂５丁目ミニマラソン」に初出場し、ぶっちぎりで優勝して話題に。高校時代に陸上に打ち込みマラソン選手を目指していたＫは、過去に「高校時代に学校にスカウトによく来てくださった」と明かしている。