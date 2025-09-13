¡Ú¼¡´ü½°±¡Áª¡Û»²À¯ÅÞ¸©Ï¢¤¬ÀÅ²¬£´¶è¤Ë»ö¶È·Ð±ÄŽ¥¹âÅÄ¹¸¹¨»á¡Ê51¡ËÍÊÎ©¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¡ÊÀÅ²¬¡Ë
»²À¯ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Ï¼¡´ü½°±¡Áª¡¦ÀÅ²¬4¶è¤Ë»ö¶È·Ð±ÄŽ¥¹âÅÄ ¹¸¹¨»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÅÄ ¹¸¹¨»á¤ÏÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è½Ð¿È¤Î51ºÐ¤ÇÅÅµ¤¹©»ö¶È¤ò±Ä¤ß2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢»³Íü1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»²À¯ÅÞ¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²À¯ÅÞ¤¬ÀÅ²¬4¶è¤ËÍÊÎ©¡¡¹âÅÄ ¹¸¹¨ »á¡Ë
¡ÖÁªµóÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±¤ä¸©Ì±¤Ë»²À¯ÅÞ¤¬²¿¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÎÏ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
½°±¡¡¦ÀÅ²¬4¶è¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÅÄÃæ·ò µÄ°÷¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¼ÂôÍÛ°ìµÄ°÷¤¬¸½¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
¹©¾ì,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ê©ÃÅ,
ÆÁÅç