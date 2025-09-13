ÊÒÉÕ¤¤¤¿¡É¤¹¤Ã¤¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡É¤Ï¤³¤¦¤·¤Æºî¤ë¡ª¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¤³¤È
¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¤¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤¬Â³¤¯3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë
À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Fujinao¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÆþµï6Ç¯ÌÜ¤Î²æ¤¬²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡£
¶Å¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ïºî¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©»ö¤ä»Ò¶¡Ã£¤Î¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤ÇËèÆü¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ËèÆü»È¤¦¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¶ËÎÏ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤³¤Î¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¤¤¿¡Ö¤¬¤é¡Á¤ó¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ã¤¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ê¿ÌÌ¤Ë¥â¥Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤
¤Þ¤º¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¶ËÎÏÊ¿ÌÌ¤Ë¥â¥Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´ÍýÂæ¤ä¥·¥ó¥¯¼þ¤ê¤Ë¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ºî¶È¾ì½ê¤¬¶¹¤¯¤Ê¤êÎÁÍý¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±É½¤Ë½Ð¤µ¤º¤Ë¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤ËÄê°ÌÃÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯»È¤¦¥â¥Î¤Ï½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÊý¤¬ÊØÍø¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¿å¤äÌý¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£
Ä´Ì£ÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÓ¤ä¤ª¤¿¤Þ¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ï¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬¸úÎ¨Åª¡£
²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Á´¤Æ¤Î¥â¥Î¤ò¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤ò¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ä¿©´ïÎà¤Ï½Å¤Í¤Æ¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Î¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÇ¼¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÇ¼¤ÎÃæ¤ÏµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢½Å¤Ê¤ê¤ä¼ý¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯Ìá¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ã¤¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÏÈ¤ò·è¤á¤ë
¥¥Ã¥Á¥ó¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯ÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£
¿©ºà¤äÆüÍÑÉÊ¤âÄ´Íý´ï¶ñÅù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ýÇ¼¤ËÆþ¤ëÊ¬¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÎÌ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¼ýÇ¼¤«¤é°î¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ï2¤Ä¡£
¡¦¥é¥Ã¥×¤äÀöºÞÎà¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¸Ä¿ô¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¥»¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤
¡¦¿©ÉÊÎà¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯²òÊü¥Ç¡¼¡×¤òºî¤Ã¤Æ°Õ¼±Åª¤Ëºß¸Ë¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë
¡ÖÇã¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÂÅÙ¤ò·è¤á¤ë¡×¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¡×¤³¤Î2ÅÀ¤¬¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò°î¤ì¤«¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë£Â¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ä
¥â¥Î¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½Åª¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿ÍÑÅÓ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¿©´ï¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥â¥Î¤Ë³Ê¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÍèµÒÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È·óÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ÍýÆ»¶ñ¤Ç¤âÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥¹¥×¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ËßÖ¤á¤ë¡¢¤¹¤¯¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤âÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤òÁª¤Ö¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëµû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ò»È¤¦¡¢¿æÈÓ´ï¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ªÆé¤Ç¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¯¡¢¤Ê¤É¤¹¤ë¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤·Ä´Íý¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«¿æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¼ýÇ¼¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡Ö»ý¤ÁÊý¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÌÌ¤Ë¥â¥Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÏÈ¤ò·è¤á¤ë¡¢Â¿ÍÑÅÓ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¡£
²æ¤¬²È¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Î¤ªÊÒ¤Å¤±¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£