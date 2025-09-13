ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î3¤Ä¡ª¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç´ÊÃ±¡ª¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ª¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¥É¡¼¥Ê¥Ä
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êºî¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏºàÎÁ3¤Ä¡ªº®¤¼¤Æ¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¤Ê¤Õ¤ï¤â¤Á¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¤½¤·¤ÆËüÇ½¤ÊÊ´¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ïº½Åü¤ä¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íñ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î´Å¤µ¥×¥é¥¹¡¢Å·Á³¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´Å¤µ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤ÆÍ¥½¨¤Ç¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤Ê¤É¤ÎÅüÎà¤Î¤Û¤«¡¢»ýÂ³À¤Î¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ëÃº¿å²½Êª¤ò100gÃæ22.5g´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¾Ã²½¤â¤è¤¯»Ò¶¡¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤à¤¯¤ß¤Î²ò¾Ã¤ä·ì°µÄã²¼¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤âÂ¿¤¯´Þ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤âÀÝ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª¥Ü¥¦¥ë¤ËÌÚÌÊÆ¦Éå¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò½ç¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢À¸ÃÏ¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤ÆÍÈ¤²¤ë¤À¤±¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Ç·Ú¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼ê¤¬¿¤Ó¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎºàÎÁ¡Ê10¸Ä¤¯¤é¤¤¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡150g
¥Ð¥Ê¥Ê¡¡1ËÜ¡Ê150g¡Ë
ÌÚÌÊÆ¦Éå¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê150g¡Ë
ÍÈ¤²Ìý¡¡Å¬ÎÌ
Ê´Åü¡¡Å¬ÎÌ
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÌÚÌÊÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÊø¤·¤¿¸å³ê¤é¤«¤ËÙøÙÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÄÙ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³ê¤é¤«¤ËÙøÙÂ¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤«¤é¥¹¥×¡¼¥ó¤Ë»ý¤Á»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤³¤Ê¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡ÍÈ¤²Ìý¤ò160¡î¤Ë²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡££¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò2¤Ä¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ´Ý¤¯´Ý¤á¡¢Ìý¤ËÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¡¡3Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¤Æ¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¿§ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Î¢ÊÖ¤·¤Æ¤â¤¦ÊÒÌÌ¤â¤¤Ä¤Í¿§¤ËÍÈ¤²¤Þ¤¹¡£
¦¡¡ÍÈ¤²¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÖ¥Ð¥Ã¥È¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÃÖ¤¡¢Ìý¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
§¡¡¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢Ê´Åü¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤ÏÊ´Åü¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ê¤³¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤ËËõÃã¤ä¥³¥³¥¢¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤µ¤é¤ËËõÃã¤ä¥³¥³¥¢¤ò¿¶¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÏ¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¥º¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥°¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤È¾Æ©ÌÀ¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢´Å¤µ¤äÈþÌ£¤·¤µ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÊÝ¼¾¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê´Åü100g¤ËÂÐ¤·¤Æ¿å¤ò30g²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ºàÎÁ3¤Ä¤Î¤ª¼ê·Ú¤Ê¤Õ¤ï¤â¤Á¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©