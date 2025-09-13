¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

MI-TE¤µ¤«¤¤¡Êºæ»ÔÌò½ê21³¬Å¸Ë¾¥í¥Óー¡Ë¤Ç9·î12Æü¡¢¡Ö¥´¥ë¥´13¡ßºæ»Ô ¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²è¤ÎÀ¤³¦ 2025¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£

ÅöÆü¤Ï±ÊÆ£±Ñµ¡ºæ»ÔÄ¹¤ä¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎóîÆ£µ±»Ò¼ÒÄ¹¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£Ãã¤ÎÅò¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÏÂÁõ»Ñ¤Î¥´¥ë¥´13¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢ÀéÍøµÙºî¤ÎÃã¼¼¤ÇÍ£°ì¸½Â¸¤¹¤ë¹ñÊõ¡ÖÂÔ°Ã¡×¤òÁÏ·úÅö½é¤Î»Ñ¤È¤·¤ÆÁÛÄêÉü¸µ¤·¤¿¡Ö¤µ¤«¤¤ÂÔ°Ã¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¹çÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò·à²è¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¡¢ºæ»Ô½Ð¿È¤Î¸Î¡¦¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤ò¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿·à²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï5Ç¯ÌÜ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¾ïÀßÅ¸¼¨¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ë²èÅ¸¼¨¤Îµ°À×¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£

±ÊÆ£»ÔÄ¹¤Ï¡Öºæ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ô³°¤«¤éË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤òÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ä»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æºæ¤È¤Î¤æ¤«¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î13Æü～11·î30Æü¡£MI-TE¤µ¤«¤¤¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï9»þ～21»þ¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£

