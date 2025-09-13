SHOW-YA・寺田恵子×ミッツ・マングローブ、昭和歌謡語り尽くすトーク番組スタート 秘蔵トークも盛りだくさんでお届け
デビュー40周年を迎えたSHOW-YAによるスペシャルYouTube番組『歌謡パラダイス』が、SHOW-YAのボーカル・寺田恵子とタレントのミッツ・マングローブによる対談形式でスタートする。全5回構成で、ニューアルバム『無限』のリリースを記念して配信される。
【ライブ写真】女性アーティストによる『NAONのYAON 2025』白熱のステージ
10月8日にリリースされる『無限』は、昭和を中心に誰もが知る名曲の数々をSHOW-YA流にハードアレンジでカバーした5年ぶりの新作アルバム。番組では、旧知の仲である寺田とミッツが、昭和歌謡の女王たち、時代を象徴する男性スター、フォークソング、ロック歌謡の原点、そして“星になったレジェンド”たちをテーマに、昭和の時代背景や音楽業界、テレビ文化、そして当時の秘話や裏話まで、自由奔放なトークを展開する。
また、『無限』に収録されたカバー曲の選曲や制作にまつわる裏話も多数披露され、“禁断”“まさか”の話題が笑いを交えて語られる。
きょう13日午後6時に公開される第1話を皮切りに、アルバム発売日の10月8日まで、全5回がSHOW-YA公式YouTubeチャンネルにて順次配信される。
なおSHOW-YAは現在、1988年に全国100ヶ所で行った伝説のライブツアー『100 LIVE』を現代に再現するツアー『100 LIVE AGAIN』を展開中。さらに10月には、40周年を記念した東名阪ツアー『SHOW-YA 40th Anniversary 東名阪ツアー “無限”』も控えており、こちらは60万枚超の大ヒットを記録した1989年のアルバム『Outerlimits』を中心とした構成で実施される予定となっている。
■SHOW-YA・寺田恵子 コメント
会ったときはミッツも30代で、歳は離れてるけどお互いに和気あいあいな卯（うさぎ）年。2014年には、星屑スキャットとしてNAONのYAONにも出演してもらっています。今回は40thを記念したカバーアルバムのリリース企画をやろうということになり、タイトルも『歌謡パラダイス』にしました。
昭和歌謡を愛してやまない、アイドルも詳しい、どちらかと言えばPRINCESS PRINCESSのファン（笑）のミッツと一緒にやりたい思いで対談しました。
■ミッツ・マングローブ コメント
久しぶりに寺田さんにお会いできてよかったです。私はこうやって、自分が子供の頃、思春期、青春期に見て聴いてきたアーティストにお会いして仕事ができることが夢心地というか、信じられない気持ちだし、今回こういう機会をいただけて良かったです。
しかも、けっこう今まで話したこともないような話ができたと思います。私も50歳になって、音楽の聴き方や、捉え方も変化・進化しているので、そういうものをお互いにぶつけ合うことができ、とても有意義な時間でした。
