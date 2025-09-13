9月12日は「宇宙の日」。ニュース番組『ABEMA Morning』は、去年11月に東京ドームシティにオープンした“地球上で未来の宇宙旅行を体験できる”施設「Space Travelium TeNQ」を取材した。

【映像】壮大な月面旅行！VR体験の様子

この施設で“月への宇宙旅行”が体験できるVRコンテンツ『THE MOON CRUISE』。アバターの顔写真を撮影し、宇宙空間へといざなうVRゴーグルなどの操作説明を受けて、いざ月面へ。

「え―！もう外になってるんですけどこれ」（VR空間の入り口で驚く上宮アナ）

約20分のVR体験では、フォトスポットで地球をバックに旅行写真を撮ったり、ローバーに乗って月面を周遊したりすることができる。また、その移動中には、アポロ宇宙船の乗組員が残していった国旗も見られる。

さらに石を投げるとふわりと落下する。これは月の重力が地球の約6分の1であることを再現している。

「すごい経験でした。月に行って帰ってきた感じ。壮大な旅から帰ってきました。最高です！」（VR体験を終えた上宮アナ）

施設ができたきっかけとは？

施設ができたきっかけや来場者の様子について、Space Travelium TeNQの渡邊良佳氏は以下のように話す。

「TeNQが2024年11月にオープンしたんですけど、『スペーストラベリウム』という名の通り、『宇宙旅行』がテーマになっています。展示やフリーローミングVRなどを実際に体験することで記憶に残りやすくなります。いろいろな宇宙のエンターテインメントを楽しめる施設になっています」（渡邊良佳氏、以下同）

「学生やファミリーも多いのですが、10〜20代の女性の方が多い印象。写真を撮り合うなど、いろいろな楽しみ方をしていただいています。撮った写真をみなさんが（SNSなどに）投稿してくださるので、それを見た人が来場しているのかなと思います」

好奇心くすぐるさまざまな体験

館内には他にも、手で触れて耳で聞いて鼻で嗅いで宇宙を感じられる展示や、好奇心をくすぐられる体験がもりだくさんだ。

「え―、こんないい香りしちゃうんですか？宇宙」（上宮アナ、以下同）

さらに、宇宙にちなんだカフェメニューも楽しめる。

「おいしい。さっぱり、でもクリーミー。これが宇宙の味ですね」

地球以外の“惑星”での体験も！

また、地球と太陽系の天体上ではどのくらい重力に違いがあるのか、荷物の重さによって体験できるコーナーもある。

「惑星によって重力の感じ方が違うということで、まず地球で10kg。これが月になると…あっ、軽い！月に行くと、地球の10kgは1.7kgになってしまいます」

続いて、木星では…。

「ちょっと待って、持ち上がんない。え―!? 23kg！（地球の）倍以上になっています。木星（で暮らすのは）ちょっと難しいですね」

そして、取材当日にたくさんの来場者でにぎわっていたのが、足をジタバタさせて宇宙船を操るゲーム。地球や火星、太陽などベースとなる惑星の重力によって足踏みを調整し、体全体で楽しめる。

「あ―、踏まなきゃよかった。すごい楽しかった！」「疲れました。太陽の重力は大変。今ので汗が出てきた。火星は軽々でした」

（『ABEMA Morning』より）