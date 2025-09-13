東方神起、後輩たちからの質問に回答 SMエンタ所属アーティストが『M:ZINE』に集結
韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが出演する、テレビ朝日（※関東ローカル）音楽バラエティー『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE（エンジン）特別編』の第2回が、きょう13日深夜0時30分（14日午前0時30分）から放送される。
【番組カット】NCT WISHを始め…東方神起の後輩たち
同番組は、“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー。Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーらがアーティストの魅力を徹底解剖していく。
韓国4大芸能事務所の1つで、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代など、多くの人気アーティストを輩出してきたSMエンタテインメント。1995年の設立以来、常に第一線を走り続け、日本におけるK-POPブームをけん引してきた存在でもある。番組では、所属アーティスト10組を招き、番組のためだけに撮り下ろしたパフォーマンス＆爆笑必至のトークを届ける。
今回は、東方神起、EXO-CHANYEOL、NCT DREAM、RIIZE、NCT WISHの5組が出演する。
東方神起は、後輩のガールズグループ・Red Velvetの楽曲「Psycho」のカバーステージを披露。圧倒的なパフォーマンスでの存在感を見せつけるトークではSMエンタテインメントの後輩アーティストたちからの質問が続々寄せられる。「後輩たちが確かめたい！東方神起の謎!!」と題し、後輩からの疑問、質問に何でも答えていく。Hearts2Hearts・カルメンからの「ライブでどうやったらあんなに安定して歌えるんですか？」という質問には、ユンホが答える。
NCT DREAMのジェノは「練習生の頃から本当にたくさん練習した曲で、今でも忘れずに覚えている」というEXOの「Growl」のダンスを披露。チョンロからは東方神起の「呪文-MIROTIC-」に関する思いも寄せられる。NCT DREAMとNCT WISHが「NCTパフォーマンスリレー」で魅せる「BTTF」「poppop（Japanese Ver.）」も期待が高まる。
また、EXO-CHANYEOL自身も作詞作曲に参加したソロ曲「考えてみたら」、RIIZEは日常的に持ち歩く“バッグ”の中身を、RIIZE自身の夢や情熱に重ね合わせたユニークなヒップホップトラック「Bag Bad Back」のパフォーマンスを披露する。
パフォーマンスの最後には韓国音楽番組では定番となっている演出“エンディング妖精”も。白熱のパフォーマンスのラスト、妖精のように美しい表情を見せるメンバーをクローズアップする。アーティストの“生”の表情を余すことなく見せる。東方神起のクールなキメ顔、EXO-CHANYEOLの投げキッスも見どころとなる。
そして放送を前に、今回もアーティストたちからメッセージが到着。「あっという間に時間が過ぎました」（東方神起・ユンホ）、「Psychoのアレンジを楽しんでください」（東方神起・チャンミン）、「初めてソロで日本の番組に出演して、初めは緊張していましたが、とても楽しかったので、また出たいです！」（EXO-CHANYEOL）、「トークもパフォーマンスもNCT DREAMの魅力がばっちり伝わると思います！」（NCT DREAM・ジェミン）、「先輩たちと同じ番組に出演することができて光栄です」（NCT WISH・シオン）と、それぞれの番組にかける思いを明かした。
放送終了後には、地上波で届けられなかった超貴重なトーク＆極上パフォーマンスを、TELASAで独占配信する。昨年、同番組の記念すべき1組目のゲストとして登場したRIIZE。その際、若井に「ブラックキャット」というニックネームを付けたウンソクが、山添にもニックネームを付ける。また、ショウタロウが“推し振り付け”に挙げたNCT DREAM「BOOM」のお気に入りパート「アイスクリーム」のキメ顔に挑戦すると、RIIZEメンバーがキメ顔を競う「照れたらダメよ！アイスクリーム選手権」が開催されることに。若井と山添もキメ顔選手権に参加する。
EXO-CHANYEOLからはデビュー13年を迎える感想や、EXOメンバーとのエピソードも。“推しソング”では後輩からの人気も高いEXO「Growl」を挙げ、「EXOがあったから今の自分がいる」「当時はうまく踊れなかったから、また踊りたい」という発言も。さらに、最近起きた一大事件も明らかになる。
東方神起からは活動20周年を振り返ってのファンへの思いや、歌、ファンサ、若さを保つ秘けつなどが語られる。長く活動してきた東方神起ならではの目線でのトークが見られる。
そのほか、RIIZE「Fly Up」、NCT WISH「WISH（Japanese Ver.）」、NCT DREAM「CHILLER」のフルパフォーマンスも披露する。
