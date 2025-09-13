『キミプリ』プリルン＆メロロン、ミニスカ制服姿の人間に変身！夢の学校へ 教育実習生・持田が登場の第32話あらすじ
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第32話「プリ！メロ！夢の学園生活」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】超ミニスカ！制服姿に変身したプリルン＆メロロン 公開された場面カット
14日放送の第32話は、双子姉妹の学園生活を描いた小説を読んでいたメロロン（声：花井美春）は、プリルン（声：南條愛乃）といっしょに自分も学園生活を過ごしたいと言い出す。
しかし、プリキュアの姿で登校するわけにもいかず悩んでいると、メロロンがとあることを思いつく。夢の学園生活のために2人で試行錯誤していると、キラキライトがキラッキランリボンバトンに変化し、プリルンとメロロンの姿が…。
翌朝、晴れて学校にいくことができるようになったプリルンとメロロンは、初めて体験することばかりの学校生活を楽しむ。一方、うた（声：松岡美里）たちのクラスには、この日から持田という教育実習生がやってきていた。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
