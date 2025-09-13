¡Ö¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡×±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê½ª¤ï¤ê¤ÎÆ°²è¤Ë ¡Ö¤É¥¹¥Ã¥Ô¥ó¡©¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Æ¤Þ¤¹⋯¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê½ª¤ï¤ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤É¥¹¥Ã¥Ô¥ó¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹!!¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È&¥µ¥¦¥Ê½ª¤ï¤ê¤ÎÆ°²è
¡¡¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë±Ý¸¶¡£2024Ç¯2·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ý¸¶°ÍÆá¤ÎµÙÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüÃæ¤¢¤½¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¥·¥ï¤¬¤Ä¤¤¤¿Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ä¡Öday off¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯9·î11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥Ê½ª¤ï¤ê¤ÎÆù¤¸¤ã¤¬¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±Ý¸¶¤µ¤ó¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÈþ¤·²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¡ÄÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤°¤â¤°¤¤¤Ê¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤Ê¤ó¤è¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë