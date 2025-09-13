『炎炎ノ消防隊』参ノ章第2クール、ティザーPV公開 大黒役に石田彰が決定【コメントあり】
テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』参ノ章第2クール（2026年1月からMBS・TBS・CBC“アニメイズム”枠にて放送）のティザーPVが13日、公開された。あわせて、参ノ章第1クールより登場し、史上最速で灰島重工の幹部にのし上がったエリートサラリーマン・大黒の声を石田彰が演じていることが発表された。
【場面カット】期待が高まる！『炎炎ノ消防隊』参ノ章第2クールティザーPV
本作は、何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
参ノ章第1クール最終盤で、“大災害”前の世界を見ている最中に意識を失い、目覚めるとなぜか金髪になり拘束されていたシンラ。公開されたティザーPVではその続きが少しだけ描かれ、シンラが眠っている間に彼自身や“大災害”が目前まで迫った世界に異変が起きたことがうかがえる。さらに、“大災害”を阻止するべく、特殊消防官たちが白装束や“因縁”の相手に立ち向かう姿が描かれた映像となっている。
また、大黒の声を演じていることが発表された石田は、「あくまで組織運営上の業務としてドライに仕事をこなしている感を体現することがポイントになるキャラクターでしょうから、その辺りで他の登場人物と差別化できればと思っています」とコメントした。
さらに、Netflixにて独占配信中だった参ノ章第1クールが各配信プラットフォームにて追加配信決定。きょう13日正午から順次配信開始となる。
■大黒役 石田彰コメント
――本作の魅力や出演するにあたっての意気込みをお聞かせいただけますでしょうか。
熱い物語が展開されている本作ですが、正義感や人情に駆られてとかではなく、あくまで組織運営上の業務としてドライに仕事をこなしている感を体現することがポイントになるキャラクターでしょうから、その辺りで他の登場人物と差別化できればと思っています。あと、一緒に行動する黒野と大黒とで名前の文字面が似通っているというトラップがあるので、混乱しないようお気をつけください｡
【キャラクター紹介文】
史上最速で灰島重工の幹部にのし上がったエリートサラリーマン。黒野の上司であり、彼に命令を下せる数少ない人物。仕事はできるが周囲を惹きつけるようなカリスマ性は皆無。
■追加配信情報
▼9月13日（土）正午〜配信開始
Amazon prime Video、dアニメストア、DMM TV、U-NEXT、アニメ放題、バンダイチャンネル、Hulu、FOD、ニコニコチャンネル、TVer、MBS動画イズム、HAPPY動画、ビデオマーケット、カンテレドーガ、music.jp
▼9月14日（日）午前0時〜配信開始
TELASA、J:COM STREAM 見放題、milplus
▼9月24日（金）午前0時〜配信開始
Lemino
