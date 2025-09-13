◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）準決勝 日本―トンガ（2025年9月14日 米コロラド州デンバー）

日本ラグビー協会は13日、PNC準決勝のトンガ戦に臨む日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、SO李承信（神戸）らを先発に選んだ。世界ランキングは日本が13位、トンガが16位。

米デンバーからオンラインで会見に臨んだエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「いい準備ができている。素晴らしい準決勝になると思うので楽しみだ」と述べた。トンガとは23年7月以来の対戦で、伝統的にフィジカルが強みの相手に対して、リザーブには通常よりも1人多いFW6人を配置。「標高が高いところ（約1600メートル）の試合なので、FWには高いワークレートが求められる。それを鑑みた。まずはフィジカルでしっかり勝つ」と説明した。

前日にはディアンズとともに今大会の共同主将を務めていたHO原田衛（前BL東京）がコンディション不良で離脱。名実ともに単独でチームをけん引する立場となったディアンズだが、「プレーはそんなに変わってないというか、自分はできるだけいいパフォーマンスをしようとしている」と自然体。実際に米国戦でも群を抜くパフォーマンスで2トライを挙げた長身ロックに、ジョーンズHCも「非常に良くできている」と称えた。

▽日本代表登録メンバー

＜1＞木村 星南（BL東京）

＜2＞江良 颯（東京ベイ）

＜3＞竹内 柊平（東京SG）

＜4＞ジャック・コーネルセン（埼玉）

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）

＜6＞ベン・ガンター（埼玉）

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）

＜8＞ファカタヴァ・アマト（BR東京）

＜9＞藤原 忍（東京ベイ）

＜10＞李 承信（神戸）

＜11＞長田 智希（埼玉）

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）

＜14＞石田 吉平（横浜）

＜15＞サム・グリーン（静岡）

＜16＞佐藤 健次（埼玉）

＜17＞小林 賢太（東京SG）

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）

＜19＞ワイサケ・ララトゥブア（神戸）

＜20＞ティエナン・コストリー（神戸）

＜21＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）

＜22＞福田 健太（東京SG）

＜23＞広瀬 雄也（東京ベイ）

※◎は主将