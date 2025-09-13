「陸上・世界選手権・３５キロ競歩」（１３日、国立競技場周回コース）

男子は勝木隼斗（自衛隊体育学校）が２時間２９分１６秒で３位に入り、世界陸上開幕１種目で日本勢初の銅メダルを獲得した。ただ、スタート時間が３０分早まった中、有力選手にアクシデントが続出する過酷なレースとなった。

スタート時の気温は２６度、湿度７７％だったが、優勝タイムは前回のブダペスト大会よりも約４分遅く、途中棄権は１０人に及んだ。日本陸連の谷井ディレクターは「非常に過酷な環境で行われた。非常に湿度が高く、ゴールに向けて気温も高くなっていった。徐々に暑さを感じる展開だった」と振り返った。

日本勢では３０キロ地点までトップを歩いていた川野は、レース中盤に左胸を押さえて立ち止まるアクシデントが発生。ラスト１周はスピードが落ちてしまい１８位でゴールした。スタンドに向かって一礼した直後、左胸を押さえてその場に倒れ込み、けいれんの症状が発生。慌てて医療スタッフが駆けつけた。２６位に終わった丸尾知司（愛知製鋼）も「自分の体に異変が起こって、ペースアップできなかった。体が痙り始めた。給水の量が取れてなかったのかな」と明かし、「ちょっとかなり、蒸してる状況ではありました」と明かした。

谷井ディレクターは「ペースダウンしてしまった選手はおそらく脱水。そういうところがひとつの要因だったと思う」と語り、「選手のレース後のコンディションは会えていない選手もいるが、それぞれ医務室に行ってアイスバスに入ったり、早急な対応をして問題ない状況でいます」と説明した。

世界陸上を巡っては、日本の夏の暑さが考慮され、史上２番目に遅い今大会の日程が決まったが、今年は想定以上の残暑となっており、選手への影響が懸念されていた。東京２０２５世界陸上財団は大会２日前の１１日に競歩・マラソンなどロード種目のスタート時間変更を発表。いずれも３０分繰り上げることを決めた。１４日は晴れるものの、最高気温３４度、１５日も３３度が予報されており、マラソンも過酷な環境での開催となりそうだ。