¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½ªÅÀ¤Ï¤É¤³¤¬Àµ²ò¡©´Ö°ã¤¨¤ë¤È»ÄÇ°¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î°ú¤Êý3Áª
¡¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÌÜ¤ÎÉý¤Ç°ú¤±¤ÐÎÉ¤¤¡©
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½ªÅÀ¤òÌÜ¿¬¤Î³Ñ¤Þ¤Ç¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤ÎÌÜ¿¬¤Î½èÍý¤Ëº¤¤ë¤Î¤ÇÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¤ÇÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¼ºÇÔ¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÉý¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌÜ¤Î²£Éý¤Î¹¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½ªÅÀ¤Ï¡¢ÌÜ¿¬¤Î³Ñ¤è¤ê¤âÄ¹¤á¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤¿¤êÌÜ¤Î·Á¤ò¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÏÄ¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤Î¤«¡©
ÌÜ¿¬¤Î³Ñ¤è¤ê¤âÄ¹¤¯°ú¤¯»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ä¹¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÌÂ¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¿¤Ð¤¹ÈÏ°Ï¤Ï¡¢Èý¿¬¤ÎÀèÃ¼¤è¤êÆâÂ¦¤ËÎ±¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤è¤êÄ¹¤¹¤®¤ë¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤ì¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤¿»þ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÌÜ¿¬¤¬¿â¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÉÁ¤±¤ÐÎÉ¤¤¡©
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÌÜ¿¬¤«¤é¿¤Ð¤·¤ÆÉÁ¤¯»þ¤Ë¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥Ï¥Í¾å¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌÜ¿¬¤¬¿â¤ì¤ÆÆó½ÅÉý¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÌÜ¿¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ï¥Í¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥Ï¥Í¤¢¤²¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½ªÅÀ¤òÌÜ¿¬¤è¤ê¾¯¤·¼êÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤«¤é²£¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌÜ¿¬¤¬¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¼êÁ°¤¹¤®¤ë¤ÈÆó½Å¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Æó½Å¥é¥¤¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤òÌÜ°Â¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½ªÅÀ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ú¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È²£¤«¤é¸«¤¿»þ¤âÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ºÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¨¥Æ¥å¥» ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î½ªÅÀ¤Î°ã¤¤¤ÇÌÜ¤Î·Á¡¢¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤Ë¤â°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¼«¿È¤ÎÌÜ¤Î·Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é½ªÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£