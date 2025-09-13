¤¤Î¤¦¡¡ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦ÊÌ»³¾è±Û¤Ç¹õÉô»Ô¤ÎÃËÀ¤¬³êÍî¤·»àË´
¤¤Î¤¦¸áÁ°¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÊÌ»³¾è±ÛÉÕ¶á¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢¹õÉô»Ô¤Î69ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬³êÍî¤·»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ô·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢É¸¹â¤ª¤è¤½2720¥áー¥È¥ë¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦ÊÌ»³¾è±ÛÉÕ¶á¤Ç¡¢¹õÉô»Ô¿¢ÌÚ¤ÎÌµ¿¦¡¦¾®ËÙ½¢µ×¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬ÅÐ»³Æ»¤«¤é¤ª¤è¤½30¥áー¥È¥ë²¼¤Ë³êÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬ÄÌÊó¤·¡¢»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾®ËÙ¤µ¤ó¤òµß½õ¤·¡¢µßµÞÂâ¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¾ºÃ½ý¤Î¤¿¤á»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ËÙ¤µ¤ó¤Ï5¿Í¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤¤Î¤¦Æþ»³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¼Æ²¤«¤éÊÌ»³¾è±Û¡¢ÑûÂô¤ò·Ð¤ÆÀç¿ÍÃÓ¤Þ¤Ç¤ò±ýÉü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£