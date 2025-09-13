¤³¤ìÌ¾ÉÊ¤Ç¤Ï¡©¥µ¥¤¥º¤¬ÀäÌ¯¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¡ª¶¯ÅÙ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î100¶ÑÊØÍø¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀÞ¤ê¾ö¤ß¤¿¤é¤¤¡Ê5L¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§5L
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§Éý30.5cm¡ß±ü¹Ô¤30.5cm¡ß¹â¤µ12cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
ÀöÌÌ¤Ë¤âÀöÂõ¤Ë¤â»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÀÞ¤ê¾ö¤ß¤¿¤é¤¤¡Ê5L¡Ë¡Ù
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÀÞ¤ê¾ö¤ß¤¿¤é¤¤¡Ê5L¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¤¿¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¥Ð¥±¥Ä¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤é¤¤¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀöÂõÊª¤Î¼êÀö¤¤¤ËÊØÍø¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢»î¤·¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²Á³Ê¤Ï330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÀöÂõ¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ßÉôÊ¬¤Î¶¯ÅÙ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀÞ¤ê¾ö¤ßÉôÊ¬¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Å¸³«¤·¤¿ºÝ¤Î¶¯ÅÙ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤ê¤¬´Å¤¤¤È²£¤«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¼ê¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤é¤¤¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»¨¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤âÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÂÍá¤Ë¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬ÊÒÂ¤Î¤ß¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£25cm¤ÎÉ®¼Ô¤ÎÂ¤Ç¤â¡¢¥®¥ê¥®¥êÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ý¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¡ª
¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó30.5¡ß30.5¡ß12cm¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤ÎÀöÂõÊª¤òÀö¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï5L¤Ç¿å¤¬Äø¤è¤¯Æþ¤ë¥µ¥¤¥º¡£¤¹¤¹¤®¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡ª
¤¿¤é¤¤¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ýÇ¼¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥±¥ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥Ã¥¯·êÉÕ¤¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤âÊÝ´É¤·¤ä¤¹¤¤¾å¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤âÉâ¤«¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÀÞ¤ê¾ö¤ß¤¿¤é¤¤¡Ê5L¡Ë¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥±¥Ä¤è¤ê¤â¹â¤µ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£