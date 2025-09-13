垂れ耳の赤ちゃん犬をお家に迎えて、「いつか立ち耳になるかも」と思いながら成長を見守っていたら…？予想外のお耳の変化が面白いと反響を呼び、投稿は記事執筆時点で18万5000回再生を突破。「お耳が忙しいｗ」「個性があってメチャ可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：耳が垂れていた赤ちゃん犬→片耳だけ立ったと思ったら…完全に予想外な『まさかの展開』】

垂れ耳の赤ちゃん犬を迎えたら…

TikTokアカウント「907_myy」に投稿されたのは、ポメラニアン×トイプードルのMIX犬「ポコ」くんの見た目の変化です。飼い主さんと出会った頃のポコくんは、手足もお耳もお目目も小さく、ペタンと垂れたお耳が愛くるしい赤ちゃん犬だったそう。

トイプードルは垂れ耳ですがポメラニアンは立ち耳なので、ポメプーの中には成長するにつれて耳が変化する子が少なくありません。飼い主さんは「いつか立ち耳になるかも？」とどんな姿になるのか楽しみにしながら、ポコくんの成長を見守っていたそうです。

片方だけ立ち耳に変化！？

お迎えから2ヶ月ほど経ってもお耳が立つ気配がないため、「このまま変わらず成長するのかな？」と思いはじめた飼い主さん。ところがさらに１ヶ月経過すると、ポコくんは片耳だけがピンと立って、一気に別犬のような姿になったとか！

垂れ耳のポコくんはとても可愛かったですが、なぜか中途半端に片耳だけ立っている姿も愛嬌たっぷりで素敵です。

予想外の展開に爆笑

いつかもう片方のお耳も立って、ポコくんはもっとポメラニアンっぽい見た目になるのだろう。…と思いきや、しばらくすると立っていたお耳が元に戻り、再び垂れ耳になったといいます。そしてその後は、片耳だけ立っては垂れ耳に戻るということが何度も繰り返されることに！

この予想外の展開には、飼い主さんも「なんでいつも片耳だけなんだよ」とツッコまずにはいられなかったとのことですが、同時に「ポメプーはどう成長するかわからないのが魅力」と実感したそうですよ。

この投稿には「可愛かったり、面白かったりw」「色々な姿を魅せてくれて愛らしいですね」「変化が楽しめて凄く羨ましい」といったコメントが寄せられ、ポコくんの個性的な成長過程が多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

TikTokアカウント「907_myy」にはポコくんとダックスフンドの「ルナ」ちゃん、そして2匹の間に生まれた赤ちゃん犬たちの愉快な日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

