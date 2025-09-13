夫を亡くした87歳のおばあちゃん。おばあちゃんと一緒に暮らす家でマルプーをお迎えしたところ、ずっと見ていたくなるような温かい光景が！投稿は、記事執筆時点で3万7000回再生され、「幸せそうなお顔」「ほっこりします」などの声が寄せられました。

【動画：夫を亡くした『87歳のおばあちゃん』が犬と暮らした結果…ずっと見ていたい『本当の息子のようなお世話』】

87歳のおばあちゃんの家にわんこがやってきた！

Instagramアカウント「roi.mama(@roi36.ko)」に投稿されたのは、一緒に暮らすようになった87歳のおばあちゃんとマルプーのロイくんの温かいやりとりです。

夫を亡くした87歳のおばあちゃん。家族と一緒に暮らすお家でマルプーのロイくんをお迎えすることにしたのだそう。すると、おばあちゃんは子育てしていた頃のことを思い出すのか、ロイくんを溺愛するようになったのだとか！

娘である飼い主さんも、年々腰が曲がり、難聴や物忘れがひどくなっているお母さんに、こうした生き甲斐とも言える存在や変化がみえることに嬉しさを感じるのだそう。

毎日、ロイくんを慈しむようにお世話し、触れ合うおばあちゃんからは、慈愛の精神を強く感じます。

温かく微笑ましい光景がSNSでも話題に

ロイくんも優しいおばあちゃんが大好きなようで、おばあちゃんにタオルをかけてもらった後は、安心した様子で眠りにつくそうです。

おばあちゃんとロイくんの穏やかで優しいやりとりは、 Instagramに投稿されると3万7000回以上再生され、「幸せそうなお顔」「ほっこりします」などの声が寄せられました。

毎朝ふれ合ってからデイサービスへ

Instagramアカウント「roi.mama」では、ロイくんとご家族の暮らしが更新されています。

おばあちゃんとのやりとりが投稿される日もあり、ふたりの微笑ましい穏やかな時間を覗くことができますよ。

気になる方は、ぜひアカウントをチェックしてみてくださいね。

ロイくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

