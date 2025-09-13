¥Ç¥£ー¥éー¸·Áª¡ªÃæ¸Å¼Ö¥Õ¥§¥¢»Ï¤Þ¤ë
¸©ÆâºÇÂçµé¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä²ñ¤¬½©ÅÄ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Î¸©Î©¥¹¥±ー¥È¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥£ー¥éーÃæ¸Å¼Ö¥Õ¥§¥¢¡£¸©Æâ¤Î¿·¼Ö¥Ç¥£ー¥éー19¼ÒÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¹ñ»º¼Ö¤äÍ¢Æþ¼Ö¡¢400ÂæÍ¾¤ê¤¬Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢½Õ¤È½©¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆËè²ó4000¿Í¤Û¤É¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥«ー¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤¬É¸½àÀÇ½¤È¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î½é´üÈñÍÑ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¸Å¼Ö¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£ー¥éーÃæ¸Å¼Ö¥Õ¥§¥¢¤Ï½©ÅÄ»Ô¤Î¸©Î©¥¹¥±ー¥È¾ì¤Ç13Æü¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ç14Æü¤â¸áÁ°10»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£