²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤ë¡£

¿ÈÄ¹198­Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ê¤¬¤éÂ­¸µ¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Á¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤¿°ïºà¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Ï¡¢Æ±Áª¼ê¤Î½Ð¿È¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤âÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ç¥£¥È¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ï¥Þ¥ó»á¤â¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ÈÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁí³Û9000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó156²¯±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥óÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÈà¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬4000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó69²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø6ÅÀ¤«7ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È¿Í¡¹¤Ï¸À¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï9000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê156²¯±ß¡Ë¤À¡£É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï12ÅÀ¤«14ÅÀ¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Á´¤Æ¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡×

²Ì¤¿¤·¤Æ23ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥·¡¼¥º¥óÆó·åÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£