¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨Èô¹ÔÃæ»ß¡¡¡Ö°ÂÁ´±¿¹Ò¤È¼þÊÕ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¡×
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦9·î13Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨Èô¹Ô¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸á¸å0»þ25Ê¬º¢¤«¤é45Ê¬º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ê¤ÉÅìµþÅÔÆâ³Æ½ê¤Î¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´±¿¹Ò¤È¼þÊÕ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£13Æü¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔÁ´°è¡ÊÅçÖÙÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î12Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Í½¹ÔÈô¹Ô¤â°Å·¸õ¤Î¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£