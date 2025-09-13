¡ÈÈòÆñ½êÅ¾¡¹¤È¤·¿´¿È¤ËÉéÃ´¡É¡ÄÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à ÀÐÀî¤Ç¿·¤¿¤Ë£±£°¿ÍÇ§Äê¤Ø Ä¾ÀÜ»à¤È¤¢¤ï¤»»à¼Ô£¶£¶£¶¿Í¤Ë
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤ËÈòÆñÀ¸³è¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿10¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤Ï12Æü¡¢¿·¤¿¤ËºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ»à¤ò´Þ¤à»à¼Ô¤Ï666¿Í¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï°äÂ²¤«¤é¿½ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«°å»Õ¤ÈÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ê¤ë¿³ºº²ñ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢12Æü¤Ï32²óÌÜ¤Î²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï17¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³ºº¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¼·Èø»Ô¤Î6¿Í¤ÈÎØÅç»Ô¤Î4¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ10¿Í¤¬¿·¤¿¤ËºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃÏ¿Ì¸å¤ËÈòÆñ½ê¤òÅ¾¡¹¤È¤·À¸³è´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´¿È¤ËÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ä¡¢»ÜÀß¤ÇÈïºÒ¤·ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤ÇÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç»àË´¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¿³ºº¤Ç¤Ï1¿Í¤¬·ÑÂ³¿³ºº¡¢6¿Í¤¬ºÒ³²¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Àµ¼°¤ËÇ§Äê¤¹¤ì¤ÐÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ï¿·³ã¤ÈÉÙ»³¤Î13¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ438¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÀÜ»à¤ò´Þ¤á¤ë¤È666¿Í¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
