Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î¸©Æ»ÏÆ¤ÎÌÚ¤Ë¼Ö¾×ÆÍ¡¡30ºÐ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤¬»àË´
¡¡ 12ÆüÌëÃÙ¤¯Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î¸©Æ»¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·30ºÐ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¸á¸å11»þ35Ê¬º¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¶âÊöÄ®Âçºä¤Î¸©Æ»¤ÇÄÌ¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤°¤è¤¦¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢Æ»Ï©¾å¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±¿Å¾ÀÊ¤ÇÆî¶å½£»ÔÀîÊÕÄ®¾å»³ÅÄ¤Î²ñ¼Ò°÷ ¶¶¸ý Î¯À®¤µ¤ó30ºÐ¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶¸ý¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤¿³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤è¤½5»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Êº¸¥«ー¥Ö¤Ç·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£