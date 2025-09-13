◆世界陸上 第１日（１３日、国立競技場）

「世陸」を誰よりも盛り上げる男の登場に、ネットも沸いた。

男子３５キロ競歩が終了した１１時過ぎ、国立競技場のＴＢＳ中継席に大会スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二が現れた。「ねぇ、始まっちゃいましたね。まだ夢みたい」と万感の思いを込めてトラックを見回し、満面の笑み。東京五輪は無観客で開催されただけに「やっと来たなぁって。これだけで半分うれしい」と感情をこらえるように話した。

早くもＸ（旧ツイッター）では「#東京世界陸上」と共に「#織田裕二」のハッシュタグが急上昇。「世界陸上といえば織田裕二」「織田裕二を見るために世界陸上を見ているのかもしれない」「織田さんがいるから、より世界陸上観ようって思えるし、楽しめる」「やっぱ世界陸上は織田裕二とＡｌｌ ｍｙ ｔｒｅａｓｕｒｅｓよ 安心感が違うね」「笑顔が全く変わらん 気持ちが疲れてないんだと思う 織田裕二は稀有（けう）」と歓迎の声が続々と寄せられた。織田は１９９７年のアテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで、１３大会連続で世界陸上のメインキャスターを務めるなど、長く世界陸上にかかわっており、今大会でもスペシャルアンバサダーとして地元開催の大会を盛り上げることが期待される。