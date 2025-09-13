看護師の彼女のほうが年収が「100万円ほど」高いことが発覚…！30代会社員で「年収400万円」は少ないのでしょうか？

30代会社員の平均年収はどのくらい？

まずは、30代会社員の平均年収を確認してみましょう。国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、30～34歳の平均年収は431万円、35～39歳では466万円となっています。男女別では男性の方が高めですが、それでも「400万円台前半」という人は少なくなく、決して珍しい水準ではありません。

また、企業規模や業種によって大きく差があります。大企業や専門性の高い業種に勤めていれば平均より上になる傾向がありますが、中小企業や地方勤務であれば400万円前後というのは一般的な範囲といえるでしょう。

つまり、30代会社員で年収400万円というのは「平均的か、やや少なめ」と位置付けられますが、大きく劣っているわけではありません。



看護師の平均年収と比べるとどれくらい差がある？

次に看護師の平均年収を見てみましょう。厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、医療業の平均年収は、30～34歳は約502万円、35～39歳は約528万円となっています。勤続年数や勤務先の規模によって差はあるものの、夜勤手当や交代勤務によって収入が安定して高めになる傾向があります。

そのため、同年代の会社員よりも看護師の方が高収入になるケースは少なくありません。仮に30代会社員が年収400万円、看護師のパートナーが年収500万円前後であれば、年収差は100万円程度生じることになります。

ただし、看護師の給与は「体力的に負担の大きい夜勤」や「不規則な勤務時間」が含まれての金額です。収入面で高く見えても、ライフスタイルの厳しさを伴う職業であることも理解しておく必要があります。



年収400万円は少ない？ 大切なのは管理と世帯単位での視点

ここまで見てきたとおり、30代会社員の年収400万円は平均的かやや少なめの水準であり、看護師と比べれば100万円ほどの差が出ることもあります。では、この収入は「少ない」といえるのでしょうか。

実際には、収入の多寡だけで生活の安定度は決まりません。たとえ年収400万円でも、支出をコントロールして計画的に貯蓄や投資を行えば、将来に備えることは十分可能です。逆に年収が500万円、600万円あっても浪費すれば資産は残りません。

また、結婚を視野に入れる場合は「世帯収入」で考えるのが現実的です。年収400万円の会社員と年収500万円の看護師であれば、世帯収入は900万円に達し、住宅購入や教育資金の準備も十分に見込める水準です。

つまり、年収400万円を「少ない」と一概にとらえる必要はありません。重要なのは、収入差をネガティブに考えるのではなく、家庭全体の資産形成にどう活かすかという視点です。



まとめ：収入差は不安ではなく、将来設計に活かそう

30代会社員の年収400万円は、統計的に見れば「平均的かやや少なめ」の範囲であり、決して特別に低いわけではありません。一方で、看護師は夜勤や交代勤務の負担と引き換えに平均年収が500万円を超えるため、同年代で100万円程度の差が生まれることもあります。

大切なのは、収入差を劣等感として受け止めるのではなく、世帯全体の収入やライフプランにどう活かすかという視点です。共働きであれば世帯年収は大きく、住宅購入や老後資金の準備も現実的に進められます。

収入差を気にするのではなく、世帯全体での目標を共有し、前向きに将来設計を進めていきましょう。



執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー