¡¡Ä¹ºê¸©¤ËÂÚºßÃæ¤ÎÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï13Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¡Ö·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¡¢Æþ½ê¤¹¤ë¹âÎð¤ÎÈïÇú¼Ô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡80¡Á90Âå¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¤´°ì²È¤Ï¤¤¤¹¤ËºÂ¤ë½÷À¤ÎÁ°¤Ç¹ø¤ò¤«¤¬¤á¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡Ö¤ªÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤¿¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î2003Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤âºß°ÌÃæ¤Ë2ÅÙË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡º©ÃÌ¸å¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÀè¤Ëµ¢µþ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¹ñÌ±Ê¸²½º×¤ÈÁ´¹ñ¾ã³²¼Ô·Ý½Ñ¡¦Ê¸²½º×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º´À¤ÊÝ»Ô¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£14Æü¤Ë³«²ñ¼°¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£