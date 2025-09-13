¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È°ÜÀÒ¤Î¸¶¸ý¸µµ¤¤¬¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç67Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿MF¸¶¸ý¸µµ¤¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î8Æü¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸¶¸ý¤Ï¡¢²ÃÆþ¸å½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óBÂè5Àá¤ÎRSCA Futures¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡ËÀï¤ËÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿67Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÌµÇÔ¡Ê3¾¡2Ê¬¤±¡Ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î8Æü¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸¶¸ý¤Ï¡¢²ÃÆþ¸å½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óBÂè5Àá¤ÎRSCA Futures¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡ËÀï¤ËÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿67Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ù¡¼¥ë¥¹¥Û¥Ã¥È¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÌµÇÔ¡Ê3¾¡2Ê¬¤±¡Ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸¶¸ý¸µµ¤
22¡Ç |0-0| Onze Mannekes komen een eerste keer dreigen. Haraguchi brengt de bal voor, Mbe Soh komt net te laat om binnen te duwen. #ANDBEE #WeAre13 pic.twitter.com/Be5w8DEvNC— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 12, 2025