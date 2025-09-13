玉置浩二、全国ツアー堺公演の開催見送り「新型コロナウイルス陽性と診断されました」
歌手の玉置浩二（67）が12日、公式サイトを更新し、新型コロナウイルス陽性のため、12日・13日に開催予定だった「玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field」 フェニーチェ堺 公演の開催を見送ることを発表した。
【写真あり】キャップのかぶり方がお茶目！青田典子、夫・玉置浩二のオフショット公開
公式サイトでは「玉置浩二 9/12・13 フェニーチェ堺 公演キャンセルのお知らせ」と題し、「現在「玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field」ツアー期間中ではございますが、この度、玉置浩二が新型コロナウイルス陽性と診断されました。これに伴い、9月12日(金)・13日(土) に予定しておりましたフェニーチェ堺 大ホールでの公演は開催を見送らせていただきます」と報告。
続けて「楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。また、公演直前の発表となりましたことにつきましても、重ねて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後については「振替公演の有無ならびにチケットの払い戻しにつきましては、詳細が決まり次第ご案内いたします。チケットをお持ちの方は、それまで大切に保管していただきますようお願いいたします。」とし、「一日も早く皆さまに安心してコンサートをお楽しみいただけますよう、万全の準備を進めてまいります」とつづった。
そして最後に「何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
【写真あり】キャップのかぶり方がお茶目！青田典子、夫・玉置浩二のオフショット公開
公式サイトでは「玉置浩二 9/12・13 フェニーチェ堺 公演キャンセルのお知らせ」と題し、「現在「玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field」ツアー期間中ではございますが、この度、玉置浩二が新型コロナウイルス陽性と診断されました。これに伴い、9月12日(金)・13日(土) に予定しておりましたフェニーチェ堺 大ホールでの公演は開催を見送らせていただきます」と報告。
今後については「振替公演の有無ならびにチケットの払い戻しにつきましては、詳細が決まり次第ご案内いたします。チケットをお持ちの方は、それまで大切に保管していただきますようお願いいたします。」とし、「一日も早く皆さまに安心してコンサートをお楽しみいただけますよう、万全の準備を進めてまいります」とつづった。
そして最後に「何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。