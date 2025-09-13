任天堂の「Switch 2」をまだ買えていない…！ 9月10日から「招待販売」の申し込みが開始したらしいけど、対象者は限られる!?

9月10日スタートの「招待販売」とは？ 対象条件・スケジュールを具体的に解説

任天堂は、Nintendo Switch 2の入手機会を広げるため、9月10日に「招待販売」の申込受付をスタートしました。第1回の招待案内は10月上旬予定となっており、この案内で購入した分は11月20日までにお届けとされています。以後も10月末以降に第2回・第3回の招待案内、さらに年明け以降のお届けとなる第4回以降の招待販売も継続して行われる見込みです。

任天堂によれば、招待販売の対象となる条件は次の3点です。

・第5回抽選販売に応募条件を満たして応募していること

・過去のNintendo Switch 2抽選販売で一度も当選していないこと

・招待者の抽出時点で、ニンテンドーアカウントにNintendo Switch 2との連携履歴がないこと

なお、申し込み・抽出・購入にNintendo Switch Online加入は不要です。



Nintendo Switch 2招待販売の優先の仕組み

対象者が多いため、年内お届け分の招待は全員には行き渡らないことが見込まれます。

案内の順番はニンテンドーアカウントなどの利用状況を参照して決まり、9月10日時点でNintendo Switch Onlineの累積加入期間が6年以上の方には年内お届け分の招待を送付予定とのことです。それ以外の方は、有料ソフトのプレイ本数・総プレイ時間・Nintendo Switch Online累積加入期間などの総合評価で順次案内されるとのことです。

需要は依然として非常に高く、予約動向からも供給タイトな状況がうかがえます。最新の報道では、国内向け抽選申込の規模感や在庫不足への警戒が伝えられており、公式スケジュールに沿った申し込みと待機が現実的です。



いくら必要？ 本体価格・同梱版・多言語対応の差と、Nintendo Switch Online料金まで踏まえた総額目安

Nintendo Switch 2の本体価格は、次のとおりです（すべて税込み）。

・日本語・国内専用：4万9980円

・日本語・国内専用（マリオカートワールド同梱セット）：5万3980円

・多言語対応モデル：6万9980円

オンラインで遊ぶ予定があるなら、Nintendo Switch Onlineの料金も計画に入れましょう。個人プランは12ヶ月（365日間）2400円（税込み）、上位の「Nintendo Switch Online + 追加パック」個人プランは12ヶ月（365日間）4900円（税込み）です。複数人で利用するならファミリープランの方が割安になるケースもあります。

また、マイニンテンドーストアでは当面、一部の専用周辺機器は本体招待販売の招待者向け販売と明記されています。本体と同時に必要な周辺機器（追加コントローラー、ドック、ケース、microSDカードなど）の購入タイミングも想定しておくとよいでしょう。



まとめ

Nintendo Switch 2を手に入れるには、まずは公式の招待販売に申し込み、並行して正規の抽選などを継続的にチェックしましょう。

一方で、「即納」「残り◯台」などをうたう通販や、偽の当選メールには注意が必要です。怪しいと感じたら注文せず、公式ストアや大手正規販売店の抽選・招待に限ると安心です。

正規の抽選・招待を粘り強く活用しつつ、偽サイトを避けて、安全かつ納得感のある価格でNintendo Switch 2を手に入れましょう。



出典

任天堂株式会社 My Nintendo Store 本体・周辺機器 Nintendo Switch 2

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー