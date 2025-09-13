ROIROMËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢Ãæ¹ñ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¸å¤Î¿´¶²ó¸Ü¡ÖÉ½¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×ÉÍÀîÏ©¸Ê¤È¥Ç¥å¥ª·ëÀ®¤·¤¿ÍýÍ³
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/13¡Û¡ÖROIROM¡Ê¥í¥¤¥í¥à¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËÜÂ¿ÂçÌ´¡ÊHIROMU¡Ë¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¡ÊROI¡Ë¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖROIROM ROAD¡Ê¥í¥¤¥í¥à ¥í¡¼¥É¡Ë¡×¡Ê¿¼Ìë0»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¸å¤Î¿´¶¤ä¡¢ROIROM·ëÀ®¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÞ¤òÎ®¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤ÇÍÙ¤ëROIROM
ROIROM¤Ï¡¢ÉÍÀî¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë²Æì¤òË¬Ìä¤·¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¿¤²Ð¤ò°Ï¤ß¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜÂ¿¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç¤¤¤¦¤È¥¿¥¤¥×¥í¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¶¤ÏÇ¯Îð¤âÏ©¸Ê¤è¤ê5¸Ä¾å¤À¤·¡¢¥¿¥¤¥×¥í¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡ØÉ½¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£°ìÄÌ¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©°ã¤¦¤Î¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥×¥í¸å¤Ë´¶¤¸¤¿»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤À¤±¤ÉROIROM¤È¤·¤ÆÁÈ¤à¤Î¤âÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤È¡ØÏ©¸Ê¤È¤³¤³¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÁ´Éô¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈROIROM·ëÀ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£»×¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢²¶¤ÏÏ©¸Ê¤È2¿Í¤Ç¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥å¥ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤±¤É¤½¤ì¤òÏ©¸Ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÉÍÀî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÉÍÀî¤â¡ÖËÍ¤âÄü¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥×¥í¸åËÜÂ¿¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸ý¤Ë¡£¡ÖÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÂçÌ´¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬2¿ÍÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬±¿Ì¿¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ROIROMËÜÂ¿ÂçÌ´¡¢¥¿¥¤¥×¥í¸å¤Ï¡ÖÉ½¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡ROIROMÉÍÀîÏ©¸Ê¡¢ROIROM·ëÀ®¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤Ë´¶¤¸¤¿¡×
