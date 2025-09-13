LDHの新星がB‘z、ミスチル、SMAP、ドリカムの大ヒット曲を熱唱！
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、カラオケ新企画「歌って当てろ！昭和・平成ランキングTOP10！」収録に潜入。悩みに悩みまくったガチ勝負の様子と、誰がどんな曲を歌ったのかを放送前に一部先出し！
【動画】リル＆キドフェノ＆REAL AKIBA BOYZがアニソンダンスバトル
今回は、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONの歌に定評がある5人が、ある年の年間シングルランキングTOP10を歌って当てるカラオケ新企画！メンバーは、リルから岩城星那さん、中村竜大さん、百田隼麻さん、キドフェノから遠藤翼空さん、山本光汰さんが参戦。
5人で協力して、各年度のTOP30の候補の中からTOP10を予想してカラオケで披露。歌い終わってからランキングを発表します。制限時間は90分、10曲すべて当てられなければ罰ゲーム、ノーミスでクリアすればご褒美あり。
1戦目は、年間シングル総売上数が最も多い【1995年】のTOP10！
TOP30の曲目を見ながら、「視聴率〇％のドラマ主題歌」「CMソングで大ヒット！」などの一言解説リストを参考に予想します。
今から30年前。星那さん、竜大さん、翼空さん（2004年生まれ）、光汰さん（2007年生まれ）、隼麻さん（2008年生まれ）にとっては、自分が生まれる10年くらい前の曲です。
まずは、Z世代の彼らでも知っている曲やアーティストであること。加えて、「この時代、ドラマの影響が大きかったから主題歌は入ってると思う」「紅白歌合戦に出場するってことは売れたはず」など解説を参考に相談。さらに、星那さんは「TRFさんはこの時代を席巻した。うちの親踊ってた」と、世代ど真ん中の親との思い出から推測します。
しかし、1995年はCDが売れに売れまくった時代。なんと、TOP30 のうち28曲がミリオン突破しているのです。この感覚のズレが、TOP10予想をより難しいものに！？
誰がどんな曲を歌ったのか、特別に放送前に一部紹介！
星那さんは名曲「LOVE PHANTOM」（B‘z）を歌マネ（？）で、竜大さんは、星那さんの「少なくともうちの親は歌ってた」というプッシュを受け「Hello, Again 〜昔からある場所〜」（My Little Lover）を、隼麻さんはダウンタウン・浜田雅功さん＆小室哲哉さんの「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」（H Jungle with t）、翼空さんはビッグネームのコラボ曲「奇跡の地球」（桑田佳祐&Mr.Children）、光汰さんは大ヒットドラマの主題歌「LOVE LOVE LOVE」（DREAMS COME TRUE）を披露。
この他にも1995年の大ヒット曲を、Z世代の5人が熱唱します。果たして、制限時間内にTOP10全てを当てることができるのか！？今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）で！
さらに次週は、【1998年】のTOP10を予想。「誘惑」（GLAY）、「夜空ノムコウ」（SMAP）、「HONEY」（L'Arc〜en〜Ciel）、「愛されるより 愛したい」（KinKi Kids)、「タイミング 〜Timing〜」（ブラックビスケッツ）など懐かしの名曲が続々！絶対にランクインしている“安パイ”に走らず、なぜか微妙なラインを攻めようとする5人の不可解な戦略にも注目！
「ヴィクトリーグ！」最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
公式YouTube「ヴィクトリー部！」も合わせて見てくださいね！
「ヴィクトリーグ！」オフィシャルグッズは「テレ東本舗。WEB」の他、「テレ東本舗。東京駅店」「ツリービレッジ東京店」「ツリービレッジ横浜店」「ツリービレッジ大阪店」「ツリービレッジ博多店」の店舗でも販売中。
「ヴィクトリーグ！」公式HP
X：@tx_victoleague
TikTok：@tx_victoleague
今回は、カラオケ新企画「歌って当てろ！昭和・平成ランキングTOP10！」収録に潜入。悩みに悩みまくったガチ勝負の様子と、誰がどんな曲を歌ったのかを放送前に一部先出し！
【動画】リル＆キドフェノ＆REAL AKIBA BOYZがアニソンダンスバトル
1995年のシングルTOP10を歌って当てる
今回は、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONの歌に定評がある5人が、ある年の年間シングルランキングTOP10を歌って当てるカラオケ新企画！メンバーは、リルから岩城星那さん、中村竜大さん、百田隼麻さん、キドフェノから遠藤翼空さん、山本光汰さんが参戦。
1戦目は、年間シングル総売上数が最も多い【1995年】のTOP10！
TOP30の曲目を見ながら、「視聴率〇％のドラマ主題歌」「CMソングで大ヒット！」などの一言解説リストを参考に予想します。
今から30年前。星那さん、竜大さん、翼空さん（2004年生まれ）、光汰さん（2007年生まれ）、隼麻さん（2008年生まれ）にとっては、自分が生まれる10年くらい前の曲です。
まずは、Z世代の彼らでも知っている曲やアーティストであること。加えて、「この時代、ドラマの影響が大きかったから主題歌は入ってると思う」「紅白歌合戦に出場するってことは売れたはず」など解説を参考に相談。さらに、星那さんは「TRFさんはこの時代を席巻した。うちの親踊ってた」と、世代ど真ん中の親との思い出から推測します。
しかし、1995年はCDが売れに売れまくった時代。なんと、TOP30 のうち28曲がミリオン突破しているのです。この感覚のズレが、TOP10予想をより難しいものに！？
誰がどんな曲を歌ったのか、特別に放送前に一部紹介！
星那さんは名曲「LOVE PHANTOM」（B‘z）を歌マネ（？）で、竜大さんは、星那さんの「少なくともうちの親は歌ってた」というプッシュを受け「Hello, Again 〜昔からある場所〜」（My Little Lover）を、隼麻さんはダウンタウン・浜田雅功さん＆小室哲哉さんの「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜」（H Jungle with t）、翼空さんはビッグネームのコラボ曲「奇跡の地球」（桑田佳祐&Mr.Children）、光汰さんは大ヒットドラマの主題歌「LOVE LOVE LOVE」（DREAMS COME TRUE）を披露。
この他にも1995年の大ヒット曲を、Z世代の5人が熱唱します。果たして、制限時間内にTOP10全てを当てることができるのか！？今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）で！
さらに次週は、【1998年】のTOP10を予想。「誘惑」（GLAY）、「夜空ノムコウ」（SMAP）、「HONEY」（L'Arc〜en〜Ciel）、「愛されるより 愛したい」（KinKi Kids)、「タイミング 〜Timing〜」（ブラックビスケッツ）など懐かしの名曲が続々！絶対にランクインしている“安パイ”に走らず、なぜか微妙なラインを攻めようとする5人の不可解な戦略にも注目！
「ヴィクトリーグ！」最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
公式YouTube「ヴィクトリー部！」も合わせて見てくださいね！
「ヴィクトリーグ！」オフィシャルグッズは「テレ東本舗。WEB」の他、「テレ東本舗。東京駅店」「ツリービレッジ東京店」「ツリービレッジ横浜店」「ツリービレッジ大阪店」「ツリービレッジ博多店」の店舗でも販売中。
「ヴィクトリーグ！」公式HP
X：@tx_victoleague
TikTok：@tx_victoleague