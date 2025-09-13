²Æ¤Î¸¸ÁÛÄí±à¡¦±¨¾ëÅô¸»¶¿¤ÎÆþ¾ì¼Ô¡¡²¬»³¾ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Ë
²Æ¤Î±¨¾ëÅô¸»¶¿¡¦¸¸ÁÛÄí±à
²¬»³¸å³Ú±à¤È²¬»³¾ëÅ·¼é¤Ç8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î£±Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç²¬»³¸å³Ú±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²Æ¤Î¸¸ÁÛÄí±à¡×¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤Ï8Ëü2529¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤êÌó5000¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸»þ´ü¤Ë²¬»³¾ë¤Ç¡Ö±¨¾ëÅô¸»¶¿¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Î²¬»³¾ëÅ·¼é¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï5Ëü3686¿Í¤Ç¤·¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê£±Ëü¿Í¤Û¤ÉÁý¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï°Ê¹ß¤Î8·î¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö²Æ¤Î¸¸ÁÛÄí±à¡×¤Ç¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤ä¡¢²¬»³¾ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Æþ¾ì¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²¬»³¸å³Ú±à¤Î¸á¸å£¶»þ°Ê¹ß¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï3Ëü6287¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤ò1.6%²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¾ëÅ·¼é¤Î¸á¸å£µ»þ°Ê¹ß¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï1Ëü3606¿Í¤Ç¡¢µîÇ¯¤ò7.5%¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£