Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¡¡Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯±ê¾å¡¡¹ñÆ»200¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¬°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡¥±¥¬¿Í¤Ê¤·
Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»Ô¤Î¹ñÆ»¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç13Æü¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ì¤È±ê¤ò¾å¤²¤ëÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡£
13Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸áÁ°2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©Ä¾Êý»ÔÆÜÌî¤Î¹ñÆ»200¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¡Ö¼Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤éÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤ß²Ù¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ñÆ»200¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£