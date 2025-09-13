マニア垂涎 魅力たっぷりのプフ

長きにわたり、オーストリアの自動車産業は、シュタイア・プフ（Steyr-Puch）という1社の自動車メーカーに支えられてきた。

現在マグナ・シュタイア（Magna-Steyr）と呼ばれる同社は、合併、買収、分社化といった出来事が複雑に絡み合った歴史を持つ。そのルーツは、1864年にオーストリアのシュタイアで設立されたライフル工場と製材所に遡る。やがて1894年に自転車製造を開始し、1918年に初の自動車を製造した。



オーストリアにあるヨハン・プフ博物館の展示車両をいくつかご紹介したい。

1926年にシュタイア・ヴェルケ（Steyr-Werke）へ改称し、1934年にはアウストロ・ダイムラー・プフヴェルケ（Austro-Daimler-Puchwerke）と合併してシュタイア・ダイムラー・プフ（Steyr-Daimler-Puch）となった。

シュタイア・ダイムラー・プフは一大産業帝国へと成長し、武器、自転車、原付、トラック、トラクター、バス、自動車部品、そしてもちろん自動車など、目もくらむほど多様な製品を設計・製造するようになった。1980年代後半から1990年代初頭にかけて、同社はこれらの事業の大半を売却。2001年にはカナダのマグナと合併し、他社の自動車を受注生産する受託製造の世界的リーダーとなった。

その歴史はあまり多く語られない。今日、マグナ・シュタイア・プフでよく知られているのは、数十年にわたりメルセデス・ベンツGクラスを生産してきたということだ。知名度の高い重要なクルマだが、これは氷山の一角に過ぎない。残りの部分は公式博物館（現在の名称はヨハン・プフ博物館）に収蔵されているのだが、どれも非常に興味深い車両ばかりだ。その一部を抜粋して紹介しよう。

ヨハン・プフ博物館（Johann Puch Museum）とは？

博物館は奇妙な静寂に包まれている。多くのクルマは埃をかぶり、タイヤがパンクしていたり、エアサスペンションのエアが抜けていたりする。乾いたガスケットから漏れたオイルは砂利にゆっくりと吸収され、ありきたりなガーデンロープが訪問者をクルマから遠ざけている。ヨハン・プフ博物館を歩くと、まるでクルマの宝物が詰まった廃倉庫に侵入しているような気分になる。

展示車両にはいくつかの共通テーマがある。数十年にわたり、シュタイア・プフはフィアットやメルセデス・ベンツと定期的に協力してきた。また、多くの自動車メーカーの四輪駆動システム開発を支援した実績もある。そのプロジェクトのほとんどが、この博物館に展示されている。



館内には独特の雰囲気が漂う。

シュタイア・タイプ50（1936年）

もし量産に至っていたら、シュタイア・タイプ50はフォルクスワーゲン・ビートルと同じ、大衆車市場で競合していただろう。シュタイアは、他の自動車メーカーや政府から国民車を短期間で提供するよう要請される可能性を予見して、1934年にタイプ50の開発を開始した。しかし、そのような要請が来ることはなく、タイプ50は試作段階に留まった。

特定の角度から見るとビートルに酷似しているが、この類似性は偶然である。両車に共通する部品は一切ない。タイプ50は水冷式直列4気筒エンジンをフロントに搭載している。



シュタイア・タイプ50（1936年）

シュタイア・プフ500（1957年）

シュタイア・プフはフィアットから500の生産ライセンスを取得した。ゼロから開発せず、安価な小型車をオーストリアの人々に提供するためだ。しかし、イタリアの国民車をそのまま複製するつもりはなかった。走行テストで500の欠陥を複数発見し、生産開始前に修正を加えたのである。

シュタイア版500は、フィアットの479cc直列2気筒エンジン（最高出力13.5ps）を廃し、実用性の高い16psの493cc水平対向2気筒エンジンを採用した。トランスミッションは、スムーズで操作が容易なシンクロメッシュ式4速マニュアルを搭載。オーストリアで設計・製造されたこの専用パワートレインにより、シュタイア500は山岳道路での実用性が向上した。



シュタイア・プフ500（1957年）

シュタイア・プフ500（1957年） - 続き

シュタイア・プフは500の外観も変更し、大型リアランプの装着や独自のトリムパーツの追加を行った。イタリア人は500の折り畳み式ルーフでアドリア海沿岸の日光浴を楽しんだが、1月半ばにシュペッツレを買いに店へ走ることは、誰にとっても「甘い生活（ラ・ドルチェ・ヴィータ）」とは言えなかった。そこで、シュタイヤは500にフルメタルルーフをオプション設定した。また、ルーフラインを調整し、後部座席乗員の頭上空間を拡大した。

シュタイア500は、ほぼ全ての点でフィアットを上回っていた。同社は1957年から1975年にかけて6万台を生産した。フィアットはシュタイアに対し、オーストリア国外での販売を禁止したが、ごく少数がドイツやフィンランドなど他国に輸出された。



シュタイア・プフ500（1957年）

500の後継車である126のオーストリア製モデルは、水平対向2気筒エンジンの改良版を搭載したが、需要低迷により生産は短期間で終了した。シュタイア126は、ブランド固有のエンブレムなどの細部を除けば、フィアット製とまったく同じ外観だった。

シュタイア・プフ・ハフリンガー（1959年）

「オーストリアのジープ」とも呼ばれるシュタイア・プフ・ハフリンガーは、主に第二次大戦後に使用されていた旧式のウィリス・ジープに代わる軍用車両として開発された。ジープが優れたオフロード性能を持つ一方、ハフリンガーは山岳地帯に特化して設計された。高いアプローチ角とデパーチャー角により、未舗装路でもスタックせずに走行できた。

小型軽量なハフリンガーは、643cc水平対向2気筒エンジンをリアに搭載する四輪駆動方式を採用していた。この構造は、後にフォルクスワーゲンT3に採用されるシンクロ機構の基盤となった。ハフリンガーは軍用車として人気を博したが、シュタイア・プフは民生用モデルも生産し、クローズドキャブ仕様も存在する。写真の1969年式の個体は消防車両として使用されていたものだ。



シュタイア・プフ・ハフリンガー（1959年）

プフ・ロードスターSプロトタイプ（1959年）

シュタイア・プフはイタリアのコーチビルダー、ヴィニャーレに協力を求め、小型スポーツコンバーチブルとしてロードスターSの試作車の設計を依頼した。ボディは紛れもなくイタリアンスタイルだが、その下にはオーストリア製の機械部品が隠れている。

当時のシュタイア・プフにはスポーツカーに適したエンジンがなかったため、500から流用した空冷水平対向2気筒エンジンを2基組み合わせ、985ccの水平対向4気筒エンジンを開発した。このエンジンは最高出力45psを発生したが、後の試作車では56psの1.3Lエンジンが採用された。ドラムブレーキはハフリンガーから流用された。



プフ・ロードスターSプロトタイプ（1959年）

しかし、結局のところ、ロードスターSは量産化には至らなかった。

シュタイア・プフ650 TR（1964年）

アバルト同様、シュタイア・プフもフィアット500を高性能車に改造できると自負していた。もっと言えば、改造すべきだと確信していた。そこで、500をベースに複数の高性能バージョンを開発し、レースに投入した。1964年に発売された650 TRは、660ccの水平対向2気筒エンジンから最高出力27psを引き出した。翌年に登場した650 TR IIは、最強仕様で41psを発揮した。

TRモデルは1960年代にモンテカルロ・ラリーに出場したが、優勝は果たせなかった。写真の車両は1965年に17位でフィニッシュしている。



シュタイア・プフ650 TR（1964年）

プフ230Gプロトタイプ（1978年）

シュタイア・プフはメルセデス・ベンツのGクラスの開発を支援した。プロジェクトは1972年、シンプルな設計要件で始まった。ランドローバーのようなオフロード車で、アルプスを難なく走破しながら、十分な車内快適性とメルセデスが誇る高い信頼性を兼ね備えるというものだった。

両社はこの提携をウィンウィンと見なした。シュタイアはハフリンガーの後継車が必要だった（そのため開発中のコードネームはハフリンガー2、あるいはH2だった）し、メルセデスはウニモグよりも洗練された4WD車を欲していた。初期段階から両社は、製造と修理が容易であること、少なくとも10年は時代遅れに見えないデザインにするという点で合意していた。しかし、Gクラスが40年近くも生き残り、最終的には最高出力600ps超のV12エンジンを搭載し、ロサンゼルスのセレブ層に愛される乗り物になるとは予想もしていなかった。



プフ230Gプロトタイプ（1978年）

シュタイアは1979年、グラーツでこのGの生産を開始した。メルセデスのスリーポインテッドスターのエンブレムを掲げていることが多かったが、オーストリア、スイス、および一部の東欧諸国ではプフとして販売された。写真に写っているのは、9台目に作られたプロトタイプだ。4ドアのソフトトップ仕様で、一般には販売されなかった形態である。

フォルクスワーゲンT3シンクロ（1984年）

1970年代、少数の勇敢なエンジニアたちが密かにフォルクスワーゲンT2の四輪駆動版を開発し、サハラ砂漠で非公開のテストを行った。当時のCEOであるトニ・シュミュッカーはプロトタイプのオフロード性能に感銘を受けたが、生産のゴーサインは出さなかった。はるかに近代的なT3の生産開始が間近であることを知っていたため、旧式設計のモデルに資金を投じることは断固として拒否したのだ。

ただ、フォルクスワーゲンの経営陣は、このプロトタイプの性能を高く評価したようだ。彼らはシュタイア・プフに連絡を取り、T3向けに『シンクロ』と名付けられた四輪駆動システムの開発を依頼した。このシステムは通常走行時にはエンジンの全出力を後輪に伝達するが、後輪のスリップを検知するとトルクをビスカスカップリング式フロントデフに分配する。トラクションを損なわずに燃料を節約する方策だった。



フォルクスワーゲンT3シンクロ（1984年）

フォルクスワーゲンは1979年から1990年までドイツのハノーバーでT3を生産していた。シュタイア・プフは1984年に同車の生産を開始し、フロントエンジン方式のT4が登場した2年後の1992年まで続けた。特に人気を集めたリミテッド・ラスト・エディション仕様車はグラーツで作られた。

水素燃料電池のフォルクスワーゲン・ゴルフ（1980年代）

プフは、世界各国が環境規制によりクルマのクリーン化を義務付けるよりずっと前から、代替パワートレインの実験を始めていた。1980年代には水素燃料電池を開発し、2代目フォルクスワーゲン・ゴルフの車体後部に搭載した。

ドライブトレインを構成する部品は巨大で、ゴルフは2人乗りとなり、重量も大幅に増加した。技術自体は想定通りに機能したが、量産化に至るには明らかに未熟だった。



水素燃料電池のフォルクスワーゲン・ゴルフ（1980年代）

プフ・パンダ4×4プロトタイプ（1991年）

フィアット・パンダ4×4の四輪駆動システムはプフによる開発だ。フィアット側はパンダ4×4の販売に満足していたが、プフ側は「どこでも行けるシティカー」にもっと大きな可能性を見出していた。そこで、シトロエン・メアリ、ミニ・モーク、ルノー・ロデオといったモデルの代替えとなるような、オープンタイプのビーチクルーザーへの改造を模索した。

このプロトタイプは、機械的にはフィアット・パンダ4×4と同一だった。最高出力55psの1.1L直列4気筒エンジンを搭載しており、もし発売されていればある程度は売れたかもしれないが、試作段階を越えることはなかった。



プフ・パンダ4×4プロトタイプ（1991年）

プフ・パンダ4×4プロトタイプ（1991年）

プフが製作した2台目のフィアット・パンダ4×4ベースのプロトタイプは、イタリア軍向けに開発された本格的なオフロード車だった。同社は1979年以降、数十か国の軍隊に数千台のGを販売していたため、軍用車製造が儲かるビジネスだと知っていた。そこで、パンダを初代ジープの現代版に変えようとしたのだ。

パンダ4×4をベースに、ソフトトップ、耐久性の高い金属部品で作られた専用フロントエンド、フェンダーエクステンション、折りたたみ式フロントガラスを装備した。しかし、こちらもまた試作段階で終わった。



プフ・パンダ4×4プロトタイプ（1991年）

トレーザー・カブリオ（1991年）

ドイツのコーチビルダー、トレーザー（Treser）はプフの協力を得て、2代目フォルクスワーゲン・ポロをチューナー好みの2人乗りコンバーチブルに改造した。ほぼすべてのボディパネルを交換し、2分割式の脱着可能なハードトップを装着するという内容だった。購入者はルーフパネルのみを外してタルガ風のドライブを楽しむことも、トップ全体を外して完全なオープンカーにすることもできた。

カブリオはフォルクスワーゲン販売店を通じて販売され、エンジンは最高出力55psの1.4L直列4気筒と75psの1.6Lが用意された。1991年から1993年にかけて、約290台のポロがカブリオに改造された。



トレーザー・カブリオ（1991年）

アルファ・ロメオ164 Q4（1994年）

アルファ・ロメオは1993年、ライバルであるアウディやメルセデス・ベンツに続いて四輪駆動車カテゴリーに参入し、164 Q4を発売した。このモデルには、シュタイア・プフと共同開発した『ビスコマティック（Viscomatic）』と呼ばれる四輪駆動システムが搭載されていた。これは1990年代初頭において、同種システムの中でも最も先進的なものの1つであった。

ビスコマティックは、ドライバーが要求するパワー、車速、ステアリング角度、前後アクスル間のスリップ差といったセンサーデータ処理を行い、前後トルク配分をほぼ瞬時に調整するというものだ。この技術により、164は理想のハンドリング性能を獲得した。



アルファ・ロメオ164 Q4（1994年）

1994年から1996年にかけて、164 Q4は約1400台生産された。今日では164シリーズの中でも特に希少で、最も魅力的なバリエーションの1つとなっている。

クライスラー・ボイジャー（1995年）

クライスラーとシュタイア・プフは1990年、欧州市場向けの自動車製造のため、ユーロスター（EuroStar）という合弁会社を設立した。クライスラーのミニバンであるボイジャーの第2〜4世代モデルは、グラーツ郊外に新設された専用工場で生産された。オーストリア製の車両には、リアハッチに「Made in Austria」のステッカーが誇らしげに貼られていることもあった。

ダイムラー・クライスラーは1998年にプフが保有するユーロスターの株式を買収し、後に同工場でPTクルーザーを生産したが、生産にはコストがかかりすぎたため、長く続かなかった。同社は2002年に事業全体をマグナ・シュタイアに売却した。



クライスラー・ボイジャー（1995年）

ポンティアック・アズテック（2000年）

マグナは、ポンティアック・アズテックのデザインには一切関与していない。しかし、ゼネラルモーターズと協力し、アズテックと、プラットフォームを共有するビュイック・ランデブーにオプション設定されたオンデマンド式四輪駆動システムを開発した。『バーサトラック（Versatrak）』と呼ばれるこのシステムは、通常の走行時にはエンジンの動力を前輪に伝達し、追加のトラクションが必要な場合にのみ後輪を駆動した。

理論上は、数十年前にフォルクスワーゲンT3に搭載されたシンクロ・システムとよく似た仕組みである。シュタイアはGM向けにバーサトラックの部品（リアアクスルを含む）を供給するため、メキシコと米国に2つの工場を建設した。



ポンティアック・アズテック（2000年）

リンカーン・ブラックウッド（2001年）

リンカーンは物議を醸したブラックウッドを、ベースとなったフォードF-150と同じミズーリ州で生産していた。両車は多くの部品を共有していたが、ブラックウッドではマグナ・シュタイアがドライブトレインの大部分を再設計し、F-150より低く、広く、そしてわずかに軽量化した。リアサスペンションもマグナが開発した。

密閉式の荷台もマグナによるもので、カンザスシティ近郊の工場で生産した。しかし、開発過程でサプライヤーが直面した問題により、ブラックウッドの発売は延期せざるを得なくなり、マグナとフォードの間に緊張が生じた。当時の関係者によれば、荷台側面の木目調仕上げの施工が難しかったのだという。



リンカーン・ブラックウッド（2001年）

BMWハイドロジェン7（2005年）

シュタイア・プフは、欧州宇宙機関（ESA）のアリアンロケット用の燃料ラインと二重壁水素タンクの製造に協力した。このプロジェクトで得た知見は、BMWが2005年から2007年にかけて生産した実験車、ハイドロジェン7のタンク設計に活かされた。

ハイドロジェン7は、BMW 7シリーズをベースとする革新的なプロトタイプだった。一般的な水素自動車が水素を使って発電する（燃料電池）のに対し、ハイドロジェン7は水素とガソリンの両方を燃焼可能な6.0L V12エンジンを搭載していた。BMWはこのモデルを量産可能と称したが、ドライブトレインに関するデータ収集を目的として100台のみ生産した。



BMWハイドロジェン7（2005年）

ハイドロジェン7に搭載された技術も量産化には至らなかった。現在、BMWは水素を、内燃機関の販売期間を延ばすためのソリューションとしてではなく、代替パワートレインとして有望視している。同社の水素自動車はいずれも、12気筒エンジンの代わりに燃料電池を搭載している。

クライスラー300ツーリング（2005年）

マグナ・シュタイアはユーロスター事業を引き継いだ後も、ダイムラー・クライスラー向けに自動車生産を継続した。特に注目すべきは、米国市場では販売されなかったクライスラー300のツーリング仕様だ。300ツーリングはダッジ・マグナムの車体に300のフロントエンドを装着したモデルである。

当時のクライスラー幹部は「BMWやアウディの本拠地である欧州市場で競争力を高めるにはステーションワゴンが必要だ」と主張した。欧州ではワゴンが非常に人気だったからだ。



クライスラー300ツーリング（2005年）

300ツーリングではサスペンションも専用チューンとされたほか、米国未発売の3.0L V6ターボディーゼルエンジンが用意された。生産は、4ドアの300や2代目ジープ・グランドチェロキーなどと同じ工場で行われた。

サーブ9-3コンバーチブル四輪駆動プロトタイプ（2009年）

サーブは2003年、2代目9-3のコンバーチブル版の生産をマグナ・シュタイアに依頼した。前輪駆動のみの設定で、サーブは四輪駆動システムに関心を示さなかった。その理由は、オープンカーを購入するドライバーは雪道での使用を想定していないと考えたためである。

それでもマグナ・シュタイアは2009年、四輪駆動仕様の9-3コンバーチブルのプロトタイプを1台製作した。これは同社の得意とする分野を融合させる試みであり、時代を先取りしていたと言えるだろう。現在では複数のメーカーが四輪駆動コンバーチブルを販売している。



サーブ9-3コンバーチブル四輪駆動プロトタイプ（2009年）

しかし、サーブはすでに深刻な経営難を抱えており、マグナ・シュタイアとの契約も2009年に終了したため、確実に売れ行きが鈍いコンバーチブル仕様を市場投入することはなかった。ただし、9-3の他のボディスタイルには四輪駆動が用意されていた。

……今回の記事はここまで。ヨハン・プフ博物館はグラーツ空港から10分の場所にあり、金曜日、土曜日、日曜日に開館している。詳細は公式サイトを参照のこと（翻訳者注：ネットで「Johann Puch Museum」と検索すると公式サイトが出てくるはずです）。