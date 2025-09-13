½÷»Ò±ßÈ×Åê¡¢·´ºÚ¡¹²Â¤Ï54m59Á´ÂÎ36°Ì¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡¡½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¤âÆüËÜ¿ÍÂç²ñºÇ¹âµÏ¿¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡½÷»Ò±ßÈ×ÅêÍ½ÁªB¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
½÷»Ò±ßÈ×Åê¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2019Ç¯¤Î¥É¡¼¥ÏÂç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë·´ºÚ¡¹²Â¡Ê28¡¢¥µ¥È¥¦¿©ÉÊ¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹RC¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë54m59¤ò¥Þ¡¼¥¯¤âÁ´ÂÎ36°Ì¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ê60m72¡Ë¤Î·´¤Ï1ÅêÌÜ¡¢ÎÏ¶¯¤¤²óÅ¾¤«¤é±ßÈ×¤òÊü¤Á¡¢54m59¤ÇÁ´ÂÎ¤Î29°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¤·¤«¤·2ÅêÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¡¢ºÇ¸å¤Î3ÅêÌÜ¤Ç¤ÏÂç´¿À¼¤ÎÃæ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅê¤Æ¤¤ò¸«¤»¤ë¤â54m21¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º36°Ì¤Ë¡£·´¤Ï²ù¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤â²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬À¤³¦Î¦¾å¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï·´¤ò´Þ¤á4¿Í¡£¤·¤«¤··è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÌ¤¤À¤Ë¤ª¤é¤º¡£º£Âç²ñ¡¢³«ºÅ¹ñÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿·´¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÆüËÜ¿Í½é¤Î60mÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë¡¢60m72¡ÊÆüËÜµÏ¿¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Î¦¾å¶¥µ»²ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Î59m08¤òµÏ¿¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ï2019Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢48£í82¤ÎÁ´ÂÎ29°Ì¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤ÇÅìµþ¡¢¥Ñ¥ê¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ÎV.¥ª¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ê30¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï1ÅêÌÜ¤Ç66m07¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¤¤¤Ê¤êÍ½ÁªÄÌ²áÉ¸½àµÏ¿¡Ê64m00¡ËÄ¶¤¨¤Î°ìÅê¤ò¸«¤»·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£·è¾¡¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£