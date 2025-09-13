好き＆行ってみたい「山梨県のお月見スポット」ランキング！ 2位「山中湖」、1位は？【2025年調査】
富士山の眺望と豊かな自然に恵まれた山梨県には、幻想的な月夜を楽しめるスポットが点在しています。
All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「山梨県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然に囲まれた静かな場所ほど、月の輝きが映えるから」（30代女性／神奈川県）、「周囲が静かで空気も澄んでおり、月の美しさを存分に味わえる」（30代女性／東京都）、「周りの自然の景色が美しくてゆっくりできる場所」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「湖に映ったお月見を見てみたい」（30代男性／大阪府）、「富士山と湖と月が一度に楽しめるロケーションが魅力」（30代女性／秋田県）、「富士山をバックでお月見がしたいから」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：山中湖／52票富士五湖のひとつ・山中湖は、広大な湖面に映る富士山と満月のコラボレーションが楽しめる絶景スポットです。湖畔の遊歩道や展望台からは、月と星の輝きが心を癒してくれます。
1位：河口湖／97票富士山の麓に位置する河口湖は、夜になると湖面に映る逆さ富士と月のコントラストが美しく、多くの観光客を魅了しています。静かな湖畔で過ごすお月見は、忘れられないひとときになること間違いなしです。
